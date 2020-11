Čunek smlouvu na projekt nemocnice nepodepíše, nechá to nové radě

Zlín - Radní Zlínského kraje přijali usnesení, aby hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) neuzavíral smlouvu s vítězem veřejné zakázky na projektanta nové krajské nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Rozhodne o tom až nová krajská reprezentace. Kraj však bude muset smlouvu podepsat, nepodepsat by bylo nezákonné, řekl dnes ČTK Čunek. Ustavující zasedání krajského zastupitelstva bude 10. listopadu.

Za vítěze zakázky, do níž se přihlásily dvě firmy, vybrali krajští radní sdružení "Nová nemocnice - Zlín" za nabídkovou cenu 351 milionů korun bez DPH. Před dvěma týdny předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj zamítl rozklad, který proces výběru projektanta napadal. Již dříve antimonopolní úřad rozhodl, že soutěž je v pořádku. Odcházející hejtman tak mohl soutěž na projektanta podepsat. Zástupci vznikající nové krajské koalice ANO, Pirátů, ODS a ČSSD, kteří jsou proti nové nemocnici, však Čunka opětovně vyzvali, aby smlouvu nepodepisoval. Čunek v reakci na to uvedl, že věc předá právníkům a počká na jejich právní názor, dnes se jím radní zabývali.

"Závěr právníků byl jasný, existují tři důvody, pro které není možné smlouvu podepsat, ani jeden není možné nyní použít. Nepodepsat smlouvu je nezákonné," uvedl Čunek. Smlouva je však podle něj připravená tak, že dává kraji velký manévrovací prostor, například nemusí požadovat po dodavateli celé dílo. Podle Čunka se kraj kvůli epidemii koronaviru připravil například i na možnost, že by neměl peníze. Rada podle Čunka dnes také nepřijala usnesení, které přinesl náměstek Jiří Sukop (ANO), kterým se měla zrušit soutěž, podle hejtmana by to bylo nezákonné.

Krajský volební lídr vítězného hnutí ANO Radim Holiš, který by měl být novým hejtmanem, rozhodnutí krajské rady nepodepisovat nyní smlouvu uvítal. "Je to v souladu s tím, co jsme deklarovali před volbami i po nich, že chceme jít jinou cestou. Jsme připraveni pro Zlínský kraj vybojovat co nejlepší podmínky, ať bude smlouva podepsaná či nikoliv," řekl dnes ČTK Holiš.

Čunek novou nemocnici dlouhodobě prosazuje, krajské zastupitelstvo to těsnou většinou schválilo. Podle Čunka by nová nemocnice měla stát osm miliard korun. Proti stavbě však byli i zástupci hnutí ANO, kteří byli dosud s lidovci v koalici, i někteří zástupci koaliční ODS, pro projekt naopak hlasovali někteří opoziční zastupitelé.

Nová nemocnice byla hlavním tématem krajských voleb a v odporu proti ní se shodli zástupci nově vznikající koalice. Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD již 16. října podepsali koaliční smlouvu. Koalice bude mít v zastupitelstvu 24 z celkových 45 mandátů.

Podle odpůrců nové nemocnice by stavba stála nakonec víc, než Čunek uváděl. Nelíbí se jim ani to, že stejně obsáhlou studii jako na novou nemocnici nenechal kraj vypracovat na ověření nákladnosti původně plánované rekonstrukce a dostavby areálu současné zlínské nemocnice.