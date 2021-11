Cukrářští učni z Pardubic pečou vánoční cukroví pro zákazníky

Pardubice - Cukrářské dílny potravinářské školy v Pardubicích už pečou a zdobí vánoční cukroví. Vyrobí ho asi tunu, zájem je každoročně velký. Zákazníci volají už od září. ČTK to řekla učitelka odborného vyučování Šárka Bouchalová.

"Těsto si vyrábíme sami, převážně je všechno máslové, na což jsou naši zákazníci zvyklí a vyžadují to. Letos jsme kvůli covidu objednávky nebrali, ale co to půjde, budeme vyrábět a pak prodávat," řekla Bouchalová.

Půlkilová krabička se sedmi osmi druhy stojí 290 korun. Podle učitelky je cena více než dobrá, protože cukroví bývá jinde dražší. "Myslím, že máme relativně hezkou cenu. Třeba si i klidně za kilo řeknou 700 až 900 korun," řekla Bouchalová.

Recepty studenti mají z cukrářské knihy, která je na škole možná 30 let. Jsou v ní základní cukrářské normy od lineckých těst po šlehané hmoty. Studenti s ní pracují už od prvního ročníku. Cukroví studenti a jejich učitelé také vyrábí podle vlastních receptů či je mají zděděné od svých babiček.

"My používáme třeba pistáciovou pastu, což dřív naše babičky neměly. Nebo studenti třeba navrhnou nějaké rafaelo kuličky, které jsou moderní," uvedla učitelka.

Každý rok krabička s vánočním cukrovím obsahuje trošku jiné cukroví, ale základní klasika nechybí nikdy. "Vanilkové rohlíčky jsou velice oblíbené, protože jsou vláčné a křehké. Děláme je do formiček, aby byly stejně velké. Každý rohlíček je jeden jako druhý," řekla Boucalová.

Každý rok dělají učni více druhů cukroví. S válením těsta jim pomáhají provalovačky, což jsou přístroje, které těsto rozválí stejnoměrně do správné výšky, cukroví je pak stejně velké.

"Práce mě baví, doma peču také. Už jsem se naučila pálenou hmotu, věnečky, větrníky, kremrole, sachr dort. Plech už jsem připálila, bylo to v prvním ročníku, tak se mistrová nezlobila," řekla studentka druhého ročníku Anna Rajdlová.

Dneska dívka pěchovala těsto do formiček a připravovala na plech vanilkové rohlíčky. Její spolužačka Domina Zelená dokončovala malé věnečky s krémem a cukrovou polevou. "Někdy je hodně objednávek, tak toho musíme udělat strašně moc. Jednoduché je dělat linecké, to asi baví každého," řekla Zelená.

Podle Bouchalové je o cukrařinu mezi žáky škol zájem, obor je pak i baví. Na školu se hlásí víc zájemců o cukrařský obor, než jich pak škola přijme.

K tomu letos otevřela o jednu třídu navíc v oborech s maturitou, což je například studium analýzy potravin. Naopak méně je studentů na oboru kuchař-číšník, řekl ředitel školy Zdeněk Zitko.

"To si myslíme, že je spojené s epidemií. Ve službových oborech podnikatelé neví, na čem jsou, jestli udrží podnik. Doba je složitá. Asi je obava, že obor nebude mít perspektivou. My věříme, že to nebude trvat věčně," řekl Zitko. Škola má kolem 400 studentů.