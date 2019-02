Praha - Spolu s dětským komiksem Čtyřlístek letos oslaví své výročí i jeho autor, ilustrátor Jaroslav Němeček. Ke svým 75. narozeninám, které připadají na 20. února, nechystá žádné velké akce. Nebude ale chybět na plese naplánovaném na 23. února v severočeských Doksech, které se staly předobrazem čtyřlístkovských Třeskoprsk. Němeček to řekl v rozhovoru pro ČTK. Výročí 50 let od vzniku komiksu připomene jeho březnové dvojčíslo 664 a 665, květnové výstavy v Muzeu hlavního města Prahy a Poštovním muzeu a nový film Velké dobrodružství Čtyřlístku.

Postavičky kocoura Myšpulína, prasátka Bobíka, zajíčka Pindi a psí slečny Fifinky se letos na začátku dubna opět objeví na filmovém plátně. Na rozdíl od předchozího snímku Čtyřlístek ve službách krále vyráběného pomocí 3D technologie, která se potom převáděla do 2D, budou hlavní hrdinové na filmové plátno přeneseni tradiční kresbou. Režie filmu se ujal Michal Žabka. "Lidé jsou zvyklí, že takhle vypadá Čtyřlístek. Příběh doprovázejí krásné písničky a všechno je tam nádherné. Taky jsme na tom dělali tři roky," řekl Němeček.

První číslo Čtyřlístku vytvořil Němeček v roce 1969 společně se svou manželkou Lucií na jejich chalupě u Doks na Českolipsku. Náklad 30.000 kusů byl rozebrán, a tak pokračovali dalšími díly. Od sedmého dílu příběhy začala psát Ljuba Štíplová, která zemřela v roce 2009. Po roce 1990 příběhy psali i další spolupracovníci. "Jednou za rok je oslovíme, aby přinesli námět, a z nich vybereme ty nejlepší. Není to jednoduché, člověk bývá unavený, ale musíme to ještě alespoň sto let vydržet," prohlásil Němeček.

Čtyřlístek vychází dvacetkrát za rok. Po celou dobu existence komiksu se lidé Němečka opakovaně ptají, kterou ze čtyř postav má nejraději. "Jsou to naše děti, takže nemůžeme říkat, že je někdo chytřejší, ale mají trochu naše charaktery. Podívejte se, komu jsem podobný. Myslím že Myšpulínovi? Ne, já jsem přece Bobík," konstatoval.

Z pohledu knihkupce patří souborná vydání Čtyřlístku i v současnosti k bestsellerům. V jeho úspěchu hraje podle Jana Kanzelsbergera mladšího roli fakt, že oslovuje nejen generace dnešních rodičů, kteří jej sami znají z dětství, ale zároveň se pořád líbí dětem samotným. Kreslené postavičky jdou s dobou, takže v novějších příbězích používají třeba notebook nebo video. Před lety dosáhl náklad Čtyřlístku až 220.000 kusů, nyní se i v konkurenci zahraničních časopisů pohybuje kolem 50.000 výtisků. "To strašně zavazuje, až se toho bojím, jaký dopad moje práce má. Z besed s dětmi mám hezké zážitky a bolavou ruku po autogramiádách," podotkl Němeček.

Autor Čtyřlístku má na svém kontě i jiné komiksy, například Čaroděj Huriáš a Rexík. Němeček vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Praze. "Čtyřlístek je jedna část života, druhou je malba. Byly doby, kdy jsem chtěl být Pablem Piccasem," uvedl výtvarník, který si od Čtyřlístku "odpočívá" tvorbou keramiky. Pro dolnorakouské město Retz vytvořil kašnu a sochu svaté Margarety, spolupracoval také na vytváření replik egyptských hrobek.

Unikátnost Čtyřlístku spočívá v tom, že od roku 1969 oslovuje již několikátou čtenářskou generaci. "Strašně to letí, v roce 2000 jsme si s manželkou říkali, zda už nejsme moc staří, ale Čtyřlístek je nesmrtelný," dodal Němeček.