Čtyřkolkář Tůma se poprvé představí na Africa race, je to příprava na Dakar

Praha - Motocyklový jezdec Zdeněk Tůma se příští týden poprvé v kariéře představí na závodě Africa Eco Race, který vede po stopách původní dakarské rallye. Pro předního českého závodníka na čtyřkolce bude soutěž hlavní přípravou na současný Dakar, který se koná v Saúdské Arábii. Od 31. prosince se bude Tůma snažit navázat na čtvrté místo v kategorii z předešlého ročníku.

"Africa race je nejlepší příprava na dakarskou rallye, v nejlepším možném čase a na ideálním terénu. Nebude to ale nic lehkého, půjde o pořádně náročný test," uvedl Tůma, jenž se čtvrtým místem na zatím posledním Dakaru postaral o nejlepší český výsledek.

Tůma již závodil v Jižní Americe i na Blízkém východě, v Africe jej ale čeká premiéra. "Pojedeme prakticky stejně jako v legendárních ročnících v osmdesátých nebo devadesátých letech. Rovněž startujeme z Monaka, na což se moc těším," řekl jezdec týmu Barth racing.

Trať rallye, která se v minulém roce kvůli pandemii koronaviru nekonala, povede přes Maroko, Mauretánii a Senegal. "V Maroku na nás budou čekat spíše kamenité a písčité cesty. V Mauretánii zase feš feš, hodně dun a v Senegalu kromě nich také zrádné kořeny a stromy," uvedl Tůma, který bude tradičně závodit se čtyřkolkou Yamaha.

Český motorsport by měl na Africa race vedle Tůmy zastupovat i Tomáš Tomeček s kamionem Tatra. Startovní listinu závodu ale pořadatelé zveřejní až po technických přejímkách. "V roce 2020 se žádná čtyřkolka nezúčastnila. Jestli budu jediný? Je to možné. Ale je mi to jedno, protože pak se budu chtít měřit s motorkami," dodal Tůma.

Slavnostní start rallye se uskuteční v sobotu večer v Monaku, následně bude technika přepravena do marockého Nadoru, kde v úterý odstartuje první etapa. Cíl 14. ročníku je v neděli 30. října v Dakaru.