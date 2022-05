Čtyřicetiletý fotbalista Matějovský o rok prodloužil smlouvu s Mladou Boleslaví

Mladá Boleslav - Fotbalista Mladé Boleslavi Marek Matějovský bude pokračovat v kariéře. Čtyřicetiletý záložník a kapitán se středočeským prvoligovým klubem o rok prodloužil smlouvu, která mu končila po sezoně. Mladoboleslavští o tom informovali v tiskové zprávě.

"Prodloužení smlouvy s Markem Matějovským si všichni v klubu velmi moc vážíme, jednání s ním bylo korektní a rychlé. Jsme rádi, že se nám podařilo najít vzájemnou dohodu spolupráce na další rok," uvedl generální ředitel klubu David Trunda.

Matějovský s mladoboleslavským týmem v uplynulé sezoně vyhrál nadstavbovou skupinu o umístění, po níž Středočeši skončili na sedmé příčce tabulky. Bývalý český reprezentant v ligovém ročníku zasáhl do 29 utkání a dal dva góly. V anketě LFA byl zvolen osobností ligy.

"O tom, že budu pokračovat, spíše rozhodlo, že se cítím dobře zdravotně. Cítím se dobře na hřišti, ale především ve zdejší hráčské kabině, v níž je fajn atmosféra. Přispěl k tomu i nově složený realizační tým, který ovzduší v kabině svým způsobem odlehčil," řekl Matějovský na adresu trenéra Pavla Hoftycha a jeho spolupracovníků.

"Ukázalo se, že nám to pomohlo a nakoplo nás to ke zlepšeným výkonům. Mělo by to tak i pokračovat. Končit v této době by proto bylo asi hodně špatné. Samozřejmě záleží na tom, zda o mé hráčské služby je zájem od vedení klubu a realizačního týmu," poznamenal Matějovský.

Poslední dobou prodlužuje smlouvu vždy o rok. "Je pravda, že v posledních dvou letech jsem opakovaně říkal, že ta příští vypadá na poslední, a dnes to cítím obdobně. Ale jak se říká, nikdy neříkej nikdy. Teprve v průběhu sezony ji budeme vyhodnocovat podle mého zdraví, výkonu a zájmu klubu. Když nyní řeknu, že mám před sebou poslední sezonu, tak zároveň v koutku mysli si ponechávám místečko pro pochybnosti a zvažování dalšího pokračování," uvedl Matějovský.

"Přiznávám, že když jsem sledoval úspěch Slovácka v českém poháru a v jeho sestavě Kadlece, který je v podobné týmové roli jako já, pomyslel jsem, jak by bylo krásné zažít něco podobného s Boleslaví. Uvidíme v příštím roce. Každá nová sezona pro mě vždy byla a i letos je výzva s nějakým očekáváním. Věřím, že když jsem se rozhodl pokračovat, bude nejbližší sezona úspěšnější než ta právě skončená," řekl Matějovský.

V české lize má na kontě 372 startů a 17 branek. Vedle Mladé Boleslavi působil ve Spartě Praha a Jablonci, v zahraničí pak v anglickém Readingu. Za českou reprezentaci zasáhl do 15 utkání, v nichž jednou skóroval.