Čtyřicetiletý fotbalista Hübschman prodloužil s Jabloncem smlouvu o další rok

Jablonec nad Nisou - Kapitán jabloneckých fotbalistů Tomáš Hübschman ani ve 40 letech nekončí s kariérou. Bývalý reprezentační záložník se severočeským prvoligovým klubem prodloužil smlouvu o další rok do 30. června 2023. Jablonečtí o tom informovali na svých internetových stránkách.

"Jsem rád, že to dopadlo tak, že můžu být pořád v kabině, pokračovat na hřišti a mít to ve svých nohách. Samozřejmě kanceláře jsou pěkné, ale furt mě to táhne do kabiny," uvedl Hübschman, který je členem Klubu legend české ligy pro hráče a trenéry s 300 a více zápasy v nejvyšší soutěži. Aktuálně má na kontě 316 utkání, pět branek a osm asistencí.

Těší se na spolupráci s novým jabloneckým trenérem Davidem Horejšem. "Byl jsem s ním v kontaktu a cítím z něj, že chce, abych pokračoval v kabině i na hřišti. To byl jeden z rozhodujících momentů. A samozřejmě zájem klubu a můj osobní pocit," řekl Hübschman.

Bývalý defenzivní středopolař pražské Sparty nebo Šachtaru Doněck je druhým nejstarším aktivním fotbalistou v české lize po Josefu Jindřiškovi z Bohemians 1905, kterému je jednačtyřicet.