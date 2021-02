Čtyři země včetně ČR vyzvaly EK k rychlé akci kvůli další vakcíně

Brusel - Premiéři Česka, Dánska, Rakouska a Řecka vyzvali v dopise předsedkyni Evropské komise (EK) Ursule von der Leyenové, aby EK jednala rychle při zajištění dodávek vakcíny proti covidu-19 od americké firmy Johnson & Johnson. Informovaly o tom agentury Reuters a DPA. Tato vakcína zatím v EU není schválená, tento týden ale společnost Johnson & Johnson zažádala o její schválení k nouzovému použití v USA a v nejbližších dnech to hodlá udělat i v Evropě.

Tato vakcína se má vyrábět v Indii, Jihoafrické republice, USA a Evropě. V dopise šéfce EK ale premiéři čtyř evropských zemí uvádějí, že mají informaci, že by se vakcína měla dovážet k plnění a balení do Spojených států. Premiéři tvrdí, že Evropa má dostatečnou kapacitu i pro dokončení celého výrobního procesu, a není tak třeba vakcíny vozit do USA.

"Pokud toto může ohrozit přístup EU k vakcínám, měli bychom zvážit jednání o této záležitosti už teď a najít řešení s firmou, abychom zajistili dodávky do Evropy," píše se v dopise, který podepsali český premiér Andrej Babiš; rakouský kancléř Sebastian Kurz, předsedkyně dánské vlády Mette Frederiksenová a řecký premiér Kyriakos Mitsotakis. "Vyzýváme ke včasnému dialogu na nejvyšší úrovni," apelují premiéři.

Premiéři vyzývají EK též k rychlému jednání s dalšími firmami, jejichž preparáty jsou nadějnými kandidáty na vakcínu proti covidu-19, například s firmami Novavax Inc či Valneva, uvedla agentura Reuters.

Zpráva o dopisu EK přichází jen den poté, co šéfka EK von der Leyenové v rozhovoru s několika evropskými médii přiznala, že EU při dřívějším nákupu vakcín proti covidu-19 podcenila komplikace, jaké mohou nastat při jejich výrobě ve velkém. Von der Leyenová připustila, že EU se příliš zaměřila na to, zda nějaká vakcína bude, a nepřemýšlela o úskalích výroby ve velkém.

Agentura Reuters dnes napsala, že země EU zaostávají v zajištění dodávek vakcín proti covidu-19 ve srovnání například s Izraelem, Británií či USA.

Vakcína firmy Johnson & Johnson může být na světovém trhu velmi žádaná, protože na rozdíl od předchozích preparátů schválených v USA či EU se podává jen v jedné dávce a skladuje se pouze při teplotách dva až osm stupňů Celsia.

Evropská komise dosud na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) podmínečně schválila vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca.