Los Angeles - Americký sjezdař Bode Miller má čtyři měsíce po utonutí devatenáctiměsíční dcery opět důvod k radosti, čtyřnásobný mistr světa se stal znovu otcem. Manželka Morgan, která byla těhotná už v době tragédie, přivedla v pátek na svět chlapce. Jeho jméno zatím pár nezveřejnil.

Pro čtyřicetiletého olympijského vítěze z Vancouveru a o devět let mladší bývalou profesionální beachvolejbalistku je to třetí společný potomek. Vedle dcerky Emeline Grier, která v červnu při návštěvě u sousedů spadla do bazénu a utopila se, mají ještě tříletého syna Nashe Skana. Miller má navíc dvě děti z předchozích vztahů.

Ve snaze vyrovnat se s rodinným neštěstím se manželé zapojili do kampaně, která upozorňovala rodiče malých dětí na riziko utonutí v bazénu. Morgan Millerová dokonce na sociálních sítích zveřejnila snímek, na kterém se v nemocnici loučí se svou dcerkou napojenou na přístrojích, aby pomohla získat větší pozornost a varovat veřejnost.