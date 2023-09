Čtyři kraje spustí společný systém veřejné dopravy, zlepší dopravní obslužnost

Rakovník - Středočeský kraj spolu s Karlovarským, Plzeňským a Ústeckým krajem spustí společný systém veřejné dopravy. Zlepší dopravní obslužnost, a to v případě autobusů i vlaků. Projekt nazvaný Čtyřmezí má za cíl propojit města a obce veřejnou dopravou bez ohledu na jejich krajskou příslušnost, zajistit návaznost přestupů i odstranit duplicitní spoje. V ideálním případě by systém měl začít fungovat 10. prosince, řekl na dnešní tiskové konferenci krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký (STAN).

Kraje ještě budou pracovat na nastavení placení a vzájemném proúčtování tarifů. Smlouvy budou projednávat krajská zastupitelstva. "Musíme samozřejmě vytvořit systém objednávek," uvedl Borecký.

Posíleno bude například železniční spojení Rakovník - Blatno u Jesenice. Na Trati Lužné u Rakovníka a Žatec se zlepší návaznost jízdních řádů na pracovní směny. Projektem vznikne několik autobusových linek, které by využívaly i soukromé společnosti pro přepravu svých zaměstnanců, což by zajistilo částečnou naplněnost spojů. Vznikne linka 305 mezi Karlovými Vary, Lubencem, Zličínem a Prahou. Posílena bude i víkendová doprava do Rakovníka a zlepší se též dopravní obslužnost Podbořanska a Žatecka.