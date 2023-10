Čtyři desítky rektorů vysokých škol zahájily v Olomouci akademický rok

Olomouc - Čtyři desítky rektorů českých vysokých škol z celé republiky zahájily dnes v Olomouci akademický rok. Slavnostní akt se odehrál v Arcibiskupském paláci pod hlavičkou Univerzity Palackého, která si připomíná po celý rok 450. výročí založení zdejšího vysokého učení. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) čeká univerzity náročný rok kvůli vládním úsporám, vysoké školy by však podle něj po Novém roce měly získat další jednu miliardu korun proti vládou schválenému rozpočtu na příští rok.

Bek při slavnostním zahájení akademického roku otevřel i otázku rozdílných platů na českých vysokých školách, na které upozorňují především vyučující humanitních a společenských oborů. Právě i akademici z olomoucké filozofické fakulty se chystají společně s kolegy z Univerzity Karlovy 17. října stávkovat kvůli nedůstojným mzdám a podmínkám pro výuku.

Bek v této souvislosti varoval před tím, aby univerzity příliš neponoukaly stát k tomu, aby zasahoval do jejich poměrů kvůli platům, k úpravě vnitřních směrnic a systému odměňování. "Můžeme hledat cestu, jak tento problém zmírnit, vnímám tu situaci. Ale varuji před tímto zásahem, který by mohl z dlouhodobého hlediska vést k výraznému oslabení autonomie univerzit," řekl ministr. O problémech ve vysokém školství bude Bek diskutovat na plénu České konference rektorů, která bude v Olomouci jednat do pátku.

Zdravici rektorům zaslal prostřednictvím ředitele vnitropolitického odboru prezidentské kanceláře Tomáše Lebedy také prezident Petr Pavel. I on vyjádřil znepokojení nad tím, že v systému vysokého školství panují velké rozdíly v odměňování. Apeloval na rektory, aby na univerzitách s akademickými senáty dokázali nastavit spravedlivé rozdělení prostředků, zároveň je podle něj i na zodpovědnosti státu, aby pro to nastavil institucionální podmínky.

Podle rozpočtu, který vláda schválila, mají univerzity v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 30,9 miliardy korun, což je stejně jako letos. Dodatečné peníze v podobě jedné miliardy korun by podle ministra měly univerzity získat podle stávající dohody vlády.

Celostátní zahájení akademického roku se na půdě Univerzity Palackého připravovalo půl roku. Do Olomouce přijelo kvůli této události téměř 200 hostů. Samotná Univerzita Palackého letos zapsala ke studiu na akademický rok 2023/2024 celkem 8185 uchazečů, loni to bylo 7873 studentů. Nejvíce, 1959 studentů, se zapsalo ke studiu na filozofické fakultě. Zdejších osm fakult studuje dohromady téměř 23.000 studentů.