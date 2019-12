Čtyři čeští plavci jsou na ME v semifinále, Franta v rekordu

Glasgow - Čtyři čeští plavci zatím z dnešních rozplaveb na mistrovství Evropy v krátkém bazénu postoupili do semifinále. Nejvíce se dařilo znakaři Tomáši Frantovi, který i při druhém startu překonal český rekord. Na stovce časem 50,74 postoupil ze čtvrtého místa do semifinále. Postupem do semifinále vstoupila do ME i největší česká naděje Barbora Seemanová, která byla desátá na 100 metrů volný způsob. Podvečerní semifinále čeká také Lucii Svěcenou, která uspěla v závodě na 50 metrů motýlek, a Kristýnu Horskou v polohovém závodě na 100 metrů.

Franta po českém rekordu na dvoustovce, kde mu ve středu z devátého místa o 11 setin uniklo finále, prokázal výbornou formu i při dalším startu v Glasgow. V závodě na 100 metrů znak o šest setin překonal svůj dva roky starý výkon z ME v Kodani a ukázal, že by večer mohl bojovat o finále.

Tam se bude chtít dostat také devatenáctiletá Seemanová, která se v této sezoně věnuje hlavně vytrvalosti. Hodně se zlepšila na čtyřstovce, z čehož hodlá těžit i na dvoustovce, která je její hlavní disciplínou. V rozplavbě stovky časem 53,69 zaostala o 1,23 sekundy za svým českým rekordem, ale do semifinále se dostala s přehledem.

Horská po středečním dvanáctém místě v polohovce na 400 metrů postoupila v nejkratším polohovém závodě na 100 metrů ze čtrnáctého místa do semifinále. Stačil jí k tomu čas 1:00,44.

Svěcená v rozplavbách nejkratší motýlkářské trati obsadila časem 26,59 dvacáté místo, přesto v redukovaném pořadí jako patnáctá proklouzla do semifinálové šestnáctky. Pomohlo jí pravidlo o nejvýše dvou postupujících z jedné země, které vyřadilo některé závodnice s rychlejším časem.