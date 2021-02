Čtyři čeští běžci postoupili na MS z kvalifikace sprintu

Praha - Čtveřice českých běžců na lyžích postoupila z kvalifikace sprintu klasicky do vyřazovacích jízd na mistrovství světa v Oberstdorfu. Do čtvrtfinále se dostali Tereza Beranová, Ondřej Černý, Michal Novák a Luděk Šeller. Nejrychlejší byli Švédka Johanna Hagströmová a Nor Johannes Hösflot Klaebo. Boje o medaile začnou v 11:30.

Stejně jako předloni v Seefeldu se mezi třicítku postupujících mezi ženami vešla jen Beranová, která dojela sedmadvacátá. Kateřina Janatová skončila 32., Petra Hynčicová byla o tři místa horší a Petra Nováková obsadila 46. příčku.

Hagströmová zajela na trati dlouhé 1,2 kilometru čas 2:39,33 minuty a vyhrála o 2,37 vteřiny před obhájkyní titulu Norkou Maiken Caspersen Fallaovou.

Muži jeli o tři sta metrů víc, Novák startoval s jedničkou a stanovil čas 3:09,74 minuty, který o chvilku později skoro o deset vteřin vylepšil obhájce Klaebo. Novák postoupil z 18. místa, o čtyři příčky lepší byl Černý. Šeller se do třicítky vešel z 22. pozice. Z českého kvarteta tak neuspěl jen 41. Jan Pechoušek.

Klaebo v kvalifikaci ukázal svoji sílu a vyhrál před krajanem Erikem Valnesem o 3,48 vteřiny. Rus Alexander Bolšunov postoupil jako desátý.