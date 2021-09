Čtyřgólový střelec Černoch zařídil výhru Karlových Varů nad Brnem 4:3

Karlovy Vary - Hokejisté Karlových Varů porazili v předehrávaném utkání 1. kola nové extraligové sezony Brno 4:3. Kometa vedla ve 12. minutě už 2:0, ještě po první třetině měli hosté jednobrankový náskok, přesto nakonec vyšli naprázdno. Obrat zařídil čtyřmi zásahy útočník Jiří Černoch. Vítězný gól dal ve 35. minutě.

Vstup do nového ročníku vyšel hostům na výbornou, když ve čtvrté minutě využil první přesilovou hru po povedené individuální akci Horký. Po vstřelené brance si hráči Brna i nadále udržovali převahu, která nejdříve vyústila v Krištofem nastřelenou tyčku a ve 12. minutě při další početní výhodě i ve druhou branku, kterou dal Haščák.

Tým Energie se do zápasu dostal o dvě minuty později díky více než půlminutové přesilovce pět na tři, přesnou kombinaci zakončil zblízka už po 11 sekundách Černoch. Úspěšný střelec se po chvilce prosadil i v pokračující klasické početní výhodě a bylo vyrovnáno.

Do kabin se však šlo opět za příznivějšího stavu pro Brňany díky střele Kollára, která pět vteřin před koncem úvodního dějství propadla nervóznímu brankáři Novotnému. Hosté tak využili i třetí početní výhodu o jednoho hráče v poli navíc.

Útočný atraktivní hokej pokračoval i ve druhé třetině. Ve 22. minutě zkompletoval Černoch hattrick, když poprvé za plného počtu hráčů na ledě tečoval střelu Parkkonena a vyrovnal. Ve 28. minutě samostatný nájezd Koblasy hasil jen za cenu faulu Bartejs, ale nařízené trestné střílení sám postižený neproměnil.

Vedení Brnu mohli vrátit Krištof a Horký, ale jejich nebezpečné střely Novotný zlikvidoval. Ve 35. minutě Černoch nenápadnou střelou z kruhu otočil vývoj zápasu a svou čtvrtou brankou.

Karlovarští si po zbytek utkání zodpovědnou hrou v obraně již těsné vedení pohlídali. Kometě nepomohla k vyrovnání ani 120 vteřin trvající hra bez brankáře, přestože v průběhu třetí třetiny museli po tvrdých nárazech do mantinelu a brankové konstrukce odkulhat do šatny Pulpán a Flek.

Hlasy trenérů po utkání:

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): "Na úvod sezony nás čekal velmi těžký soupeř. Bylo to vidět hned od začátku, Kometa šla rychle do vedení, ale jsem velmi rád, že naši hráči nesložili zbraně a dvakrát se neskutečně vrátili do utkání, což nás stálo mnoho sil. Bylo vidět, že obě mužstva jsou na začátek ligy dobře připravená. Hodně se bruslilo, bylo to hodně aktivní. Jsem rád, že jsme byli bojovnější, silnější v hlavě a získali jsme velmi cenné body."

Jiří Kalous (Brno): "První utkání je za námi, pro nás bohužel bez bodu. Myslím si, že jsme viděli svižný a bruslivý hokej, jak jsme předpokládali. Je škoda, že jsme utkání, které bylo pro nás dobře rozehrané, nedotáhli do bodového zisku. Mrzí nás to, protože jsme odvedli slušný výkon, ale bohužel bez bodu. Jirka Černoch měl svůj den, napadalo mu to tam a my jsme nebyli schopni těm jeho brankám zabránit. Proto jsme ztratili body. To nás na jednu stranu mrzí, na druhou stranu si myslím, že výkon z naší strany byl bojovný a jsme na dobré cestě se zvedat. Půjdeme si za tím, co jsme si předsevzali."

HC Energie Karlovy Vary - HC Kometa Brno 4:3 (2:3, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 14. Černoch (T. Rachůnek, Flek), 16. Černoch (T. Rachůnek, Hladonik), 22. Černoch (Parkkonen, Koblasa), 35. Černoch (Kohout) - 4. L. Horký (P. Holík, Bartejs), 12. Haščák (Krištof, Ďaloga), 20. Kollár (P. Holík, Bartejs). Rozhodčí: Hodek, Pešina - Ondráček, Špůr. Vyloučení: 3:3. Využití: 2:3. Diváci: 2139.

Karlovy Vary: F. Novotný - Plutnar, Parkkonen, Pulpán, Dlapa, Hanousek, Havlín, Weinhold - Flek, Hladonik, T. Rachůnek - O. Beránek, Kulich, Průžek - Kohout, Černoch, Koblasa - Vondráček, Osmík, Redlich. Trenér: Pešout.

Brno: Tomek - Bartejs, Ďaloga, Holland, Kučeřík, Mikyska,Gulaši - Horký, P. Holík, Zaťovič - Mallet, Krištof, Haščák - Pavlík, Kollár, Kusko - Šoustal, Rákos, Magee - Dočekal. Trenér: Kalous.