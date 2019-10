Čtyřgólový Gnabry: Poslali jsme soupeřům vzkaz

Londýn - Čtyřgólový hrdina Serge Gnabry je přesvědčený, že fotbalisté Bayernu Mnichov úterním vysokým vítězstvím v Lize mistrů na hřišti Tottenhamu poslali soupeřům jasný vzkaz. Bavorský celek finalistu předchozího ročníku porazil 7:2 a Gnabry se čtyřmi zásahy dostal do čela tabulky střelců.

Gnabry dal všechny góly ve druhém poločase, ve kterém v 53. minutě zvyšoval na 3:1, vzápětí přidal čtvrtou branku hostů a debakl dokonal dvěma zásahy v závěru. "Soupeři teď vědí, že se nezastavíme. Za stavu 3:1, nebo 4:2 jsme mohli zpomalit, ale chtěli jsme víc," řekl čtyřiadvacetiletý útočník.

Bayern díky vysokému vítězství vede po dvou kolech tabulku skupiny B se šesti body a skóre 10:2. Druhá Crvená zvezda Bělehrad má tři a Olympiakos s Tottenhamem mají po jednom bodu. "Myslím, že jsme soupeřům poslali jasný vzkaz," prohlásil Gnabry.

"Myslím, že jsme na dobré cestě," přidal bývalý hráč Arsenalu, West Bromwiche nebo Brém. "Myslím, že čtyři góly v zápase jsem dal naposledy jako malý kluk. Mám velkou radost. Pomohl jsem týmu a dát sedm gólů na stadionu Tottenhamu se nestává často," dodal.

Bayern vysokou výhrou potvrdil, že po pomalejším rozjezdu se už dostal do obvyklé formy. V německé lize je opět první a po dvou výhrách v Lize mistrů má nakročeno k postupu. "Před zápasem jsem říkal, že teď se ukáže, jak na tom opravdu jsme. Sedm gólů nedáte často, ale když udržíme nohy na zemi, tak bychom podobné výkony mohli zopakovat," prohlásil.

V Londýně to přitom v prvním poločase rozhodně nevypadalo, že by se měl Bayern přiblížit ke svému rekordnímu pohárovému vítězství, kterým je triumf 7:1 nad AS Řím. "Po první půlhodině by to nikoho ani nenapadlo," připomněl kouč Bayernu Niko Kovač, že jeho tým prohrával a do vedení ho dostal až gólem do šatny Robert Lewandowski.

"Měli jsme problémy v obraně a ve hře nás několika skvělými zákroky udržel brankář Manuel Neuer," přidal Kovač. "Pak jsme se zvedli a dali jsme gól v pravou chvíli. Druhá branka těsně před přestávkou byla rozhodující," dodal.