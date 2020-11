Čtvrtý velký operátor v ČR zatím nebude, vyplývá z aukce kmitočtů

Praha - Čtvrtý velký mobilní operátor v Česku zatím nebude, vyplývá z výsledků aukce kmitočtů, kterou provedl Český telekomunikační úřad (ČTÚ). Klíčové kmitočty pro chytré mobilní sítě 5G v pásmu 700 megahertzů (MHz) si mezi sebou rozdělí O2, T-Mobile a Vodafone. Tyto firmy si také se společnostmi CentroNet a Nordic Telecom rozdělily bloky v pásmu 3400 až 3600 MHz. Kmitočty se celkem vydražily za 5,6 miliardy korun.

ČTÚ v dnešní tiskové zprávě uvedl, že z původních sedmi zájemců tak v aukci nakonec uspělo pět, neuspěly firmy Poda a Sev.en Innovations. Souhrnná vyvolávací cena byla 5,4 miliardy korun. Aukce měla přivést na trh jednoho či více nových operátorů, kteří by zvýšili konkurenci na trhu, což by mohlo vést k poklesu ceny mobilních dat.

"Výsledky aukční fáze a zájem o nabízené kmitočty ukazují, že jsme podmínky výběrového řízení nastavili správně pro dosažení jejich cílů. Pro prohloubení hospodářské soutěže je jistě dobrou zprávou, že svoji pozici posílí i vstoupí noví operátoři v pásmu 3400 až 3800 MHz. Celková částka je 5,596 miliardy korun, což je vyšší částka, než bylo očekáváno," uvedla dnes předsedkyně Rady ČTÚ Hana Továrková.

Telekomunikační úřad dražil kmitočty v pásmu 700 MHz uvolněné přechodem TV vysílání na DVB-T2 a také frekvence 3,4 až 3,6 gigahertzů (GHz). Souhrnná vyvolávací cena byla asi o 900 milionů korun nižší, než byl původní záměr úřadu v minulém roce. Důvodem byly výsledky podobných soutěží jinde ve světě i zlevnění jednoho z frekvenčních bloků, na který je navázána povinnost poskytovat takzvaný národní roaming.

ČTÚ dnes uvedl, že v pásmu 700 MHz získala společnost O2 Czech Republic blok o velikosti 2x10 MHz, spojený se závazkem národního roamingu a služeb pro krizové a bezpečnostní složky státu. Další bloky v tomto pásmu získaly společnosti T-Mobile Czech Republic a Vodafone Czech Republic.

Bloky o velikosti 20 MHz v pásmu 3400 až 3600 MHz, spojené se závazkem pronájmu kmitočtů pro podporu takzvaného Průmyslu 4.0, pak podle úřadu získaly firmy O2 Czech Republic a CentroNet. Dalšími úspěšnými uchazeči v tomto pásmu byly společnosti T-Mobile Czech Republic, Vodafone Czech Republic a Nordic Telecom 5G, dodal ČTÚ.

Společnost Nordic Telecom dnes v reakci na výsledky dražby uvedla, že plánuje českým zákazníkům nabídnout kromě stávajících služeb fixního připojení k internetu také mobilní služby. "Úspěch v aukci je pro nás dalším krokem k tomu, abychom se stali důležitým hráčem i na trhu mobilních služeb. Díky nově získaným 5G frekvencím hodláme nabízet mobilní služby zákazníkům na celém území republiky," uvedl dnes ředitel pro vnější vztahy firmy David Voska. Web Lupa.cz ale upozornil, že firma bude závislá na takzvaném národním roamingu v síti O2.

Kvůli změně podmínek aukce vláda v lednu odvolala tehdejšího předsedu ČTÚ Jaromíra Nováka. Na jeho místo dosadila dosavadní členku rady Hanu Továrkovou, která dostala za úkol přivést na trh čtvrtého operátora. Dnes na to na twitteru upozornil zakladatel webu Hlídač státu Michal Bláha.