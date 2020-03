Čtvrtý nakažený člověk se vyléčil, jednal krizový štáb

První letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přiletělo 20. března 2020 na pražské Letiště Václava Havla. Do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři taková letadla, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů, uvedl dnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na snímku hasiči vykládají obsah letadla.

První letadlo se zdravotnickým materiálem z Číny přiletělo 20. března 2020 na pražské Letiště Václava Havla. Do Česka by podle plánu státu měla mířit každý týden tři taková letadla, a to po dobu minimálně šesti následujících týdnů, uvedl dnes ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Na snímku hasiči vykládají obsah letadla. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Počet potvrzených případů nákazy koronavirem v Česku dnes dopoledne stoupl na 774. Nikdo na onemocnění COVID-19 dosud nezemřel, vyléčili se zatím čtyři pacienti. Zástupci vlády, která čelila kritice za nedostatek ochranných prostředků, dnes přišli na pražské letiště, kde půl hodiny před polednem přistálo letadlo s dodávkou 1,1 milionu respirátorů z Číny. Další dvě zásilky se čekají v sobotu.

Pro těžce nemocné koronavirem bude připraveno 400 lůžek s okamžitým rozšířením na 800, řekl po jednání Ústředního krizového štábu jeho předseda Roman Prymula. Limitem bude podle něj 1500 těžce nemocných.

Uzavření Prahy a jiných velkých měst by bylo nesmyslné, řekl Prymula. O zákazu vycházení by se podle něj uvažovalo až tehdy, pokud by všechno selhalo.

Odborníci i politici apelují na veřejnost, aby dodržovala omezení pohybu na veřejnosti a karanténu, jinak mohou nastat ještě drastičtější opatření. O koronaviru bude s prezidentem Milošem Zemanem večer v Lánech mluvit premiér Andrej Babiš (ANO). Není ani vyloučeno další jednání vlády.

Tuzemské laboratoře k dnešnímu ránu provedly 11.619 testů, uvedlo na webu ministerstvo zdravotnictví, pozitivních z nich bylo 774. K dosud třem uzdraveným přibyla i žena z Moravskoslezského kraje, oznámil dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Dodal, že i když roste počet infikovaných, věří, že se bude zvyšovat i počet vyléčených.

Za čtvrtek přibylo 205 nakažených, což je dosud nejvyšší denní nárůst. Podle dosavadních informací je 63 pacientů s koronavirem v nemocnicích, z toho pět zůstává ve vážném stavu. Pro pacienta, který leží v pražské Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) v kritickém stavu s nemocí COVID-19, budou moct lékaři použít experimenální lék Remdesivir. Americká firma Gilead, která ho vyrábí, schválila zařazení pacienta do svého programu a lék již odeslala do Česka. Nemocnice ho zatím neobdržela.

Do Česka dnes dorazila zakoupená zásilka 1,1 milionu respirátorů, první letadlo z Číny s dodávkou 150.000 rychlotestů na zjišťování nákazy novým typem koronaviru přistálo v Praze v noci na středu. Materiál z dnešní zásilky bude po vyložení ještě dnes přepraven do centrálního skladu v Pardubicích. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) bude po poledni jednat s hejtmany o jeho přerozdělení. Respirátory budou prioritně rozdány mezi nemocnice a zdravotnická zařízení. Pro veřejnost stát připravuje roušky, ale až po přednostním zásobení zdravotníků.

Stát plánuje, že nejméně po dobu následujících šesti týdnů by do Česka měla mířit každý týden tři letadla s dodávkami zdravotnického materiálu z Číny. V sobotu má čínská společnost China Eastern přivézt dalších sedm milionů roušek, následně pak obří letoun Ruslan, který si stát zapůjčil na Ukrajině, více než 100 tun roušek, respirátorů a testů na koronavirus nového typu. Ruslan přiletí na letiště v Pardubicích. Letadla, která si stát objednal u tuzemské společnosti Smartwings, jsou plánovaná jako záložní pro případ nouze.

Od pondělí platí v Česku mimořádné omezení pohybu lidí s výjimkou cest do práce, pro základní životní potřeby nebo k lékaři, zatím se mohou jít projít do parku či do přírody, ale nikoliv ve větších skupinách. Uzavřeny jsou hranice. Pokud budou lidé obcházet omezení pohybu a karanténu, může přijít na řadu úplný zákaz vycházení. Předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula to řekl v Právu. Doufá ale, že k tomu ČR nebude muset přikročit.

Ministerstvo zdravotnictví důrazně doporučilo lidem dodržovat o nadcházejícím víkendu zákaz volného pohybu a omezit návštěvy chat a chalup. Hamáček řekl, že lidé by měli s ohledem na hrozbu šíření nového typu koronaviru zvážit, jestli je nutné na chaty jezdit. Pokud ano, měli by se zdržovat ve své vlastní skupině a nevycházet mezi místní obyvatele, řekl. Některé obce mají z víkendového "nájezdu" chalupářů z velkých měst obavy. Například zástupci z obcí na jihu Plzeňska uvedli, že Pražané se bez omezení a často bez roušek pohybují po obcích, uklízejí svá rekreační sídla, jezdí na sběrné dvory, nakupovat i na výlety.

Lidem nad 65 let je ode dneška na nákup potravin či drogerie nově vyhrazen čas mezi 07:00 a 09:00. Vláda ve čtvrtek po poradě s obchodníky změnila dobu, kterou původně stanovila na 10:00 až 12:00. Vymezený čas se přestal vztahovat na lékárny.

Velmi těžce dopadá koronavirová pandemie na ekonomiku. Schodek státního rozpočtu v letošním roce kvůli dopadům koronaviru na ekonomiku překročí 100 miliard korun, řekla dnes České televizi ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Nejvyšší deficit doposud měl rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun. Schodek plánuje MF pokrýt běžnou emisní činností, tedy vydáním státních dluhopisů.

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) už pozastavila příjem žádostí o bezúročné půjčky v programu COVID. Zaslané žádosti bude vyhodnocovat, aby první úvěry mohla podnikatelům zasaženým v souvislosti s koronavirem nebo vládními opatřeními poskytnout do dvou týdnů. Současně připravuje pokračování programu.

Pozemní dodávka ochranných pomůcek se asi o dva dny opozdí

Pozemní dodávka ochranných prostředků proti koronaviru se asi o dva dny opozdí. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví a šéf Ústředního krizového štábu Roman Prymula. Zpoždění podle něj způsobila karanténní opatření v cizině. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve čtvrtek uváděl, že kamiony s materiálem by do Česka měly dorazit dnes.

Vojtěch ve čtvrtek po jednání vlády řekl, že by kamiony měly do Česka dopravit zásilku asi milionu ochranných roušek. Očekával, že hranice překročí dnes.

Pro těžce nemocné s koronavirem bude hned k dispozici 400 lůžek

Pro těžce nemocné koronavirovou infekcí bude podle Prymuly připraveno 400 lůžek s okamžitou možností na rozšíření kapacity na 800 lůžek. Limitem bude podle Prymuly umístit 1500 těžce nemocných. O přípravě na vyšší počet pacientů nemocných dnes jednal krizový štáb na ministerstvu zdravotnictví. Tam by v případě nutnosti také vznikl velín, který by sledoval a organizoval rozmístění lůžek a kapacity celého systému. Zdravotníci se chystají na přeškolování sester na obsluhu přístrojů.

V pondělí bude ministerstvo zdravotnictví hodnotit vývoj epidemie, dodal. "Budeme mít prví data, kdy je možné křivky validně hodnotit. Dosud je to věštění z křišťálové koule," uvedl.

Podle dřívějších vyjádření Prymuly může být v Česku v dubnu až 15.000 nemocných. Vedle přístrojového vybavení se zdravotnictví nyní také zaměří na školení sester na obsluhu plicních ventilátorů. Kontrola všech zdravotnických zařízení podle něj ukázala, že je v Česku přístrojů víc, než se předpokládalo. Například přístrojů na mimotělní oběh má Česko 70. Jako poměrně vysoký zhodnotil Prymula počet plicních ventilátorů. S dokoupenými přístroji, jak se resort avizoval, dosáhne jejich počet 4000.