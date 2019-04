Jablonec n.N. - Jablonečtí fotbalisté ve 28. kole první ligy dokázali otočit průběh utkání s Duklou a po výhře 2:1 si upevnili čtvrté místo pro finálovou nadstavbovou skupinu, navíc neprohráli už pátý zápas v řadě. Pražany poslal do vedení Lukáš Holík, ale po vyloučení hostujícího Mohameda Doumbii severočeskému celku zajistili vítězství Jan Chramosta s Tomášem Hübschmanem, který zaznamenal teprve druhý přesný zásah v domácí soutěži. Poslední Dukla si třetí porážkou za sebou zkomplikovala boj o záchranu.

Jablonečtí začali aktivně, hýřili pohybem a zdálo se být otázkou času, kdy se dostanou do vedení. U vydařených střel Chramosty a Vatajela musel míč vyrážet brankář Rada nad branku. Domácí kontrolovali hru, zatímco hosté se spoléhali na ojedinělé standardní situace a také rychlé brejky po stranách, což jim nakonec přineslo i vedení.

Ve 22. minutě se protáhnul Podaný podél levé postranní čáry a poslal polovysoký centr mezi stopery, u kterého byl první jeho spoluhráč Holík a hosté na Střelnici nečekaně vedli.

Domácí se znovu vydali na zteč, ale ke skutečné šanci se nemohli dostat. Hosté jim ale sami pomohli. Brankář Rada špatně odhadnul rozehrávku míče, Doumbia pozdě zareagoval a jeho stažení Vatajela mu vyneslo vyloučení. Jablonec početní převahu stačil zužitkovat ještě před poločasem vyrovnáním. Hovorka z úhlu sice proti Radovi neuspěl, ale vyražený míč se dostal k Chramostovi a ten zaznamenal svůj šestý gól v sezóně.

Rozhodující gól na 2:1 se na Střelnici nebývale oslavoval. Hlavním důvodem byl jeho autor - sedmatřicetiletý Tomáš Hübschman se totiž ve svém 230. duelu české nejvyšší soutěže trefil teprve podruhé, jeho rána z dvaceti metrů prošla až do sítě.

Jablonec měl i další šance, v 65. minutě ale hostující gólman znovu vytáhl výborné zákroky po průniku Chramosty a dorážce Jovoviče, zanedlouho pálil mimo Kratochvíl. Oslabení hosté se na nápor a snahu vyrovnat už nezmohli a na posledním místě tabulky ztrácejí na Karvinou již čtyři body.

Hlasy po utkání:

Petr Rada (trenér Jablonce): "Zápas jsme začali dobře, měli jsme dvě šance, ale pak při jediném našem zaváhání inkasovali a potvrdilo se, že to bude složitý zápas, protože Dukla dokáže být v ofenzivě nebezpečná. Potom nám pomohlo vyloučení a z poslední akce před poločasem jsem stačili vyrovnat. V druhé půli jsme soupeře sice přehrávali, ale žádné velké šance nepřicházely. Nakonec rozhodl Tomáš Hübschman, i když pro nás je to samozřejmě důležitý hráč ze zcela jiných důvodů. Hráče s lepším čtením hry v naší lize v současné době nenajdete."

Roman Skuhravý (trenér Dukly): "Začátek zápasu se vyvíjel tak, jak jsme si přáli. Poctivě jsme bránili, dvakrát nás zachránil gólman. A z první slibnější akce jsme dokonce dali gól. Jenže pak přišel nešťastný moment s vyloučením. Domácí už mají dost zkušený tým na to, abys nás už k ničemu nepustili. Co říkám čtvrtému vyloučení ve čtvrtém utkání v řadě? Nevím, ještě jsem to asi během své kariéry u týmu, v kterém jsem působil, nezažil. Dvě byly z nedisciplinovanosti, dvě z hrubých chyb, jako třeba dnes. Bavíme se o tom, je jasné, že v naší situaci se nedokážeme s takovou situací vyrovnat."