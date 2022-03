Čtvrtý balík sankcí EU proti Rusku zasáhne oligarchy i průmysl

Brusel - Evropská unie dnes uvedla do praxe čtvrtý balík sankcí proti Rusku, který zasáhne jednoho z nejznámějších ruských miliardářů Romana Abramoviče a desítku dalších oligarchů napojených na ruského prezidenta Vladimira Putina. Unijní země rovněž zakázaly vývoz luxusního zboží včetně aut či jakékoli investice do ruské energetiky. Do Evropy se naproti tomu nově nesmí dovážet ruská ocel či železo. Sedmadvacítka také zakázala jakékoli transakce s některými ruskými státními podniky nebo poskytování ratingových služeb všem ruským subjektům. Sankce vstoupily v platnost zveřejněním v úředním věstníku EU.

EU již od ruského vpádu na Ukrajinu před necelými třemi týdny potrestala stovky ruských činitelů a desítky firem a uvalila bezprecedentní sankce na bankovní a finanční sektor.

"Čtvrtý balík sankcí je další těžkou ranou pro hospodářskou a logistickou základnu, na níž Rusko spoléhá při invazi na Ukrajinu," uvedl dnes šéf unijní diplomacie Josep Borrell.

Na sankční seznam Rusů, kteří mají zmrazený majetek v EU a zakázány cesty na její území, dnes přibyl majitel londýnského fotbalového klubu Chelsea Abramovič, kterého již minulý týden podobně potrestala Británie. Vedle něj se opatření nově vztahují na spolumajitele jedné z největších ruských investičních skupin Alfa Group Germana Chana a Alexeje Kuzmičeva. Na seznamu se ocitli také šéfové velkých státních podniků z oblasti energetiky, ocelářství či zbrojního exportu. Sankce se týkají i trojice předních činitelů či moderátorů ruských státních televizí šířících propagandu Kremlu.

Potrestáno bylo i devět zbrojařských firem dodávajících zbraně a další vojenské vybavení používané ruskou armádou k agresi proti sousední zemi. Na sankčním seznamu, který unie zavedla v roce 2014 po ruské anexi Krymu, je tak po dnešku 877 lidí a 62 právních subjektů.

Zvláště na nejbohatší vrstvu Rusů často těžících z aktivit Putinova režimu je podle unijních činitelů namířen zákaz vývozu luxusního zboží. Týká se mimo jiné oděvů, šperků, kožešin, skla, hodinek, elektroniky, alkoholu, uměleckých děl či automobilů. EU u každé skupiny stanovila různý práh, po jehož překročení je věc považována za luxusní. Zatímco například u alkoholu je to 300 eur (7500 korun), u aut 50.000 eur (1,25 milionu korun).

Firmy z EU rovněž nebudou moci investovat do ruské energetiky, což se podle unijních činitelů týká všech firem včetně Gazpromu dodávajícího do Evropy plyn. Unie si však nadále ponechá možnost platit za energie, které tvoří významnou část evropské spotřeby a také příjmů Putinova režimu.

Kromě zmíněných opatření se EU rozhodla připojit ke kroku řady dalších členů Světové obchodní organizace (WTO), kteří zamýšlejí odebrat Rusku status nejvyšších výhod v rámci této organizace, což by otevřelo cestu k uvalení cel na ruské zboží. Unie také podpořila přerušení přijímacího procesu Běloruska, které se mělo stát členem WTO. EU své sankce zaměřuje kromě Moskvy také na Minsk, který umožňuje ruským silám útočit z běloruského území.