Čtvrtstoletí Divadla Járy Cimrmana ukazuje výstava snímků Petra Hechta

Praha - Čtvrtstoletí Divadla Járy Cimrmana ve fotografiích Petra Hechta ukazuje výstava v galerii Czech Photo Centre v Praze Stodůlkách. Hechtův fotografický archiv obsahuje za 25 let několik tisíc snímků, které dokumentují nejen tuto legendární scénu, ale i část českého divadla. Výstava potrvá do 6. března. Dění kolem souboru se tak do fotografické galerie dostává v krátkém čase podruhé, na sklonku minulého roku Czech Photo Centre vystavovalo fotografie člena divadla Petra Bruknera.

Hechtova výstava zahrnuje především snímky ze stejnojmenné knihy "Cimrmani" včetně snímků, které se do knihy nedostaly a jsou vystaveny poprvé. Hecht jako málokterý ze známých divadelních fotografů je bytostně spjat s divadlem. Působil v divadle také jako kulisák a jako člen souboru zná i pohled ze zákulisí. Díky účasti u zkoušek a představení zná vše do posledního detailu, což plně zúročí ve fotografiích.

Kromě Divadla Járy Cimrmana fotil Hecht také Divadlo Na tahu a byl u divadelních projektů Ladislava Smoljaka. Autor zachytil všechny inscenace od Aktu po České nebe včetně měnících se alternací. Jako milovník a propagátor klasické fotografie fotografoval v divadle na černobílý film. Od roku 2015 používá digitální bezzrcadlový fotoaparát pro jeho bezhlučnost.

"Jára Cimrman je zvěčněn archaickou ustupující fotografickou metodou. Vidím v tom symbol cimrmanovského mýtu s jeho zařazením do národní mytologie. Podstatné je, a to je zdrojem optimismu, že tento fotomateriál podá obraz cimrmanovského divadla i po mnoha desetiletích. I za 50 let bude z něho obraz hmotný, filmy s portréty se budou moci stále držet v ruce, nebudou zaklety do digitální podoby," uvedl k výstavě Pavel Scheufler, publicista a historik fotografie.

"Při prohlížení Hechtových barytových fotografií s postavami Cimrmanových her vnímám až s mrazením v zádech, že právě tato klasická forma je vpravdě zvěčněním křehkého Cimrmanova génia. Je čímsi jako důkazem stálosti," podotkl.