Čtvrtou etapu Tour vyhrál ve spurtu Viviani

Nancy (Francie) - Čtvrtou etapu Tour de France s cílem v Nancy vyhrál v hromadném spurtu italský cyklista Elia Viviani a po triumfech na Giru d'Italia a Vueltě si připsal i vítězství na "Staré dámě". Třicetiletému jezdci pomáhal na posledním kilometru i kolega z týmu Deceuninck-Quick Step Francouz Julian Alaphilippe, jenž tak bez problémů uhájil žlutý trikot lídra.

Olympijský vítěz z dráhového omnia Viviani zvítězil po 213,5 km z Remeše do Nancy v klasickém spurtu pelotonu těsně před Norem Alexanderem Kristoffem a Australanem Calebem Ewanem. Čtvrtý skončil vedoucí muž bodovací soutěže Peter Sagan ze Slovenska.

"Hodně to pro mě znamená, protože tohle byl jeden z mých hlavních cílů v sezoně. Už jsem vyhrál na Giru i na Vueltě a teď to mám kompletní," pochvaloval si Viviani, jenž v Itálii zvítězil pětkrát a ve Španělsku třikrát. "Byl to dokonalý týmový výkon. V sobotní první etapě jsem se nechytil 'vláčku', byla to moje chyba a velké zklamání. Takže dnes jsem se soustředil hlavně na to, abych neztratil zadní kolo (Maximiliana) Richezeho," jmenoval svého klíčového pomocníka pro rozjíždění spurtů.

Po víkendových dvou triumfech týmu Jumbo-Visma tak další dvě etapy ovládli jezdci stáje Deceuninck-Quick Step. Pondělní vítěz Alaphilippe vede stále o 20 sekund před trojnásobným mistrem světa v cyklokrosu Woutem van Aertem z Belgie.

Jediný český účastník 106. ročníku Tour Roman Kreuziger dojel v hlavním poli a celkově mu patří 33. pozice.

Středeční pátá etapa zavede peloton do pohoří Vogézy. Na 175,5 km z Saint-Dié-des-Vosges do Colmaru jsou dvě stoupání třetí kategorie a letos poprvé také dvě vrchařské prémie druhé kategorie.

Tour de France - 4. etapa (Remeš - Nancy, 213,5 km):

1. Viviani (It./Deceuninck-Quick Step) 5:09:20, 2. Kristoff (Nor./SAE Team Emirates), 3. Ewan (Austr./Lotto-Soudal), 4. Sagan (SR/Bora-hansgrohe), 5. Groenewegen, 6. Teunissen (oba Niz./Jumbo-Visma), 7. Nizzolo (It./Dimension Data), 8. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 9. Matthews (Austr./Sunweb), 10. Laporte (Fr./Cofidis), ...37. Kreuziger (ČR/Dimension Data) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 14:41:39, 2. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) -20, 3. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma), 4. Bennett (N. Zél./Jumbo-Visma) oba -25, 5. Matthews, 6. Bernal (Kol./Ineos) oba -40, 7. Thomas (Brit./Ineos) -45, 8. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -46, 9. Van Avermaet (Belg./CCC), 10. Woods (Kan./EF Education First) oba -51, ...33. Kreuziger -1:19.