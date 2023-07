Čtvrtletní zisk Microsoftu díky cloudovým službám vzrostl o 20 procent

Redmond (USA) - Americké společnosti Microsoft vzrostl za čtvrté fiskální čtvrtletí čistý zisk o 20 procent 20,1 miliardy USD (437,5 miliardy Kč). Hospodaření podpořilo cloudové podnikání, které těžilo z nabídky doplňujících produktů zahrnujících novou technologii umělé inteligence (AI). Vyplývá to z prohlášení, které dnes firma zveřejnila.

Zisk na akcii za tři měsíce do konce června činil 2,69 USD a překonal očekávání analytiků, kteří předpokládali zisk 2,55 USD. Tržby stouply o osm procent na 56,2 miliardy USD a rovněž byly vyšší než odhady analytiků. Tržby z cloudových služeb vzrostly o 21 procent na 30,3 miliardy USD.

"Microsoft ve svém čtvrtém fiskálním čtvrtletí (druhé čtvrtletí 2023) překonal odhady tržeb i čistých zisků. Společnost mírně překonala odhad tržeb v divizi inteligentního cloudu, kde vykázala solidní 15 procent meziroční růst," uvedl analytik XTB Tomáš Cverna. "Výrazný pokles v prodeji počítačů a jiných zařízení, ve čtvrtém fiskálním čtvrtletí, o 20 procent meziročně si vysvětluji poklesem poptávky kvůli předzásobení se spotřební elektronikou během pandemie Covid-19," doplnil.

Firmě však prudce vzrostly i náklady, protože vybudovala nová datová centra pro podporu AI. Čtvrtletní kapitálové výdaje byly nejvyšší přinejmenším od fiskálního roku 2016.

Microsoft si díky investicím do firmy OpenAI, která vlastní populární službu ChatGPT, zajistil včasný náskok v oblasti AI a analytici nyní sledují, jak by Microsoft mohl ze služeb generativní AI těžit, upozornila agentura Reuters. Firma již začleňuje AI do svých produktů.