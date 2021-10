Čtvrtletní snídaně živě: Investovat do kryptoměn a investičního zlata?

Přetlak peněz na trhu tlačí nahoru ceny po celém světě. Rostou akcie, nemovitosti, ceny materiálů, objemy fúzí a akvizic i kryptoměny. A právě ty se začínají objevovat i ve strategických portfoliích velkých investorů a vytlačují zlato z pozice uchovatele hodnoty. Na tyto otázky budou odpovídat odborníci na kryptoměny na Čtvrtletní snídani a konferenci Investiční výhledy.

Čtvrtletní snídani, kterou pořádá společnost EMUN Family Office ve spolupráci s hlavními partnery KPMG ČR a PPF bankou, můžete sledovat dnes od 9:00.

Může se z Bitcoinu stát nový uchovatel hodnoty?

Zatím tuhle pozici drží už po tisíce let zlato, teď se na jeho místo posouvají kryptoměny. V posledním nejistém roce investice do kryptoměn v Česku stouply víc než dvojnásobně, za první pololetí jich Češi nakoupili za téměř 3,5 miliardy korun. Hledají v něm ochranu úspor před inflací, nebo pohádkové zbohatnutí?

Nejpoužívanější kryptoměna Bitcoin za posledních 5 let zhodnotila o 7000 %, zlato zhruba o 40 %. Při počítání zhodnocení před měsícem by ale zhodnocení bylo ještě o 1000 procent vyšší. To naznačuje obrovskou volatilitu kryptoměn, která se se zlatem nedá srovnávat. Jaká tedy kryptoměny čeká budoucnost? A jak se k nim staví centrální banky?

V rámci aktuálního makroekonomického výhledu se Luboš Mokráš, analytik PPF banky soustředí na rostoucí riziko inflačních tlaků, které podle něj ukazuje na blížící se přechod k utaženější měnové politice v globálním měřítku.

Igor Mesenský, partner KPMG pak ukáže, jak se množství likvidity na trhu projevuje na vývoji fúzí a akvizic. Po mírném zpomalení v loňském roce jsme totiž dle jeho slov svědky nebývale silné aktivity, kdy prodávající těží z velkého počtu investorů.

Na něj naváže Leoš Jirman, partner EMUN Family Office s porovnáním vývoje indexu S&P500 a zlata v posledních 50 letech a pohledem na aktuální vývoj na trzích, který nahoru táhne také kryptoměny.

O vývoji v oblasti investic do kryptoměn a investičního zlata u nás i v zahraničí budou diskutovat Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB, Jakub Jedlinský, expert na kryptoměny ze společnosti Altlift a Martin Stránský, zakladatel kryptoměnové směnárny Bit.plus, kteří se zaměří na porovnání kryptoměn a zlata, očekávanou regulaci i možný budoucí vývoj. A na vše, co vás bude zajímat. Otázky můžete posílat předem na mhergetova@gmail.com, nebo se ptát v průběhu vysílání na sli.do #krypto.

Čtvrtletní snídaně jsou určeny investorům a všem, které zajímá dění a předpokládaný vývoj v ekonomice a na kapitálových trzích. Navazují na konferenci INVESTIČNÍ VÝHLEDY a přinášejí pravidelný makroekonomický výhled a tržní update ve spojení s panelovou diskusí na vybrané aktuální téma. Využijte jedinečnou příležitost kontaktu s renomovanými odborníky, předními ekonomy a investičními analytiky.