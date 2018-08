Atletické ME v Berlíně, Diana Mezuliáníková z ČR v čele rozběhu žen na 1500 m.

Berlín - Štafeta mužů postoupila na atletickém mistrovství Evropy v Berlíně do finále běhu na 4x400 metrů v českém rekordu 3:02,52. České kvarteto se drželo od začátku na čtvrté pozici, ale v posledním kole ho Pavel Maslák posunul před Polsko a s přehledem kontroloval poslední postupové místo. Rychlejší byly jen favorizované štafety Británie a Francie.

Simona Vrzalová i Diana Mezuliáníková postoupily do nedělního finále běhu na 1500 metrů. Z trojice českých mílařek v rozběhu neuspěla jen Kristiina Mäki. V kvalifikaci skončili tyčkař Jan Kudlička i kladivářka Kateřina Šafránková. Marcela Pírková nepostoupila z rozběhu na 200 metrů, stejně jako Lucie Sekanová ve steeplu.

Čtvrtkařská štafeta skončila před dvěma lety v Amsterodamu čtvrtá, v rozběhu tam vytvořila český rekord 3:02,66. Dnes nastoupila v podobném složení, jen Jana Tesaře nahradil Vít Müller. Dalšími členy byli tehdy i dnes Patrik Šorm a Michal Desenský.

Finišman Maslák předstihl polskou štafetu, která před dvěma lety brala stříbro. Z českého rekordu čtvrtkaři ubrali 14 setin a vzhledem k tomu, jak Maslák vypouštěl závěr, by v sobotním finále mohli být ještě rychlejší. Druhé semifinále hladce vyhráli obhájci zlata z Belgie, přestože šetřili dva ze tří bratrů Borléeových.

V prvním rozběhu na 1500 m útočila Mäki až v závěru, ale posunula se jen na sedmé místo a ani letošní zrychlení na 4:10,35 jí k postupu nepomohlo. Ve druhém rozběhu zvolila Mezuliáníková odlišnou taktiku a do posledního kola vbíhala na první pozici. Tu sice v konfrontaci s mnohem zkušenějšími soupeřkami neudržela a propadla se na sedmé místo, ale nasazené tempo se jí vyplatilo - postoupila jako jedenáctá časem 4:09,98. Ani Simona Vrzalová ve finiši neuhájila přímý postup, ale páté místo a čas 4:09,11 na vstupenku do finále stačily.

Vrzalová a Mezuliáníková měly naplánované, že v případě potřeby potáhnou závodní pole k rychlejšímu času. "Domluvily jsme se se Simonou, že bychom se případně vystřídaly, kdyby to bylo pomalé, ale zas tak pomalu se to nerozběhlo. Čas byl rychlý a díky tomu jsem se dostala do finále. Po taktické stránce jsem spokojená," řekla Mezuliáníková.

Vrzalová byla ráda, že budou ve finále dvě. "Myslím, že to je super. Že se můžeme navzájem hecovat a podporovat. Je to lepší, než kdybych tam nikomu nerozuměla. Ta angličtina je hrozná," řekla.

Roli favoritky potvrdila hladkým vítězstvím v prvním rozběhu Britka Laura Muirová, která původně chtěla kombinaci s osmistovkou, ale po problémech s achillovkou se soustředila jen na delší trať. V druhém rozběhu byla Polka s marockými kořeny Sofia Ennaouiová ještě výrazně rychlejší - 4:08,60.

Kudlička si ani v Berlíně rozpačitý dojem z letošní sezony nevylepšil a soutěž opustil mezi prvními. Účastník pěti evropských šampionátů a stříbrný z Amsterodamu zdolal na druhý pokus základní výšku 536 cm, ale o 15 cm výš už třikrát shodil.

Rovněž kladivářka Šafránková byla už na pátém mistrovství Evropy, ale netrefila ani jeden pokus. Při prvním přešlápla, další dva skončily pod hranicí 65 metrů. Výkon 64,85 byl více než čtyři metry za jejím letošním maximem z Ostravy. Opakovala se tak situace z olympijských her v Riu de Janeiro, kdy Šafránková také skončila v kvalifikaci.

Sekanová si v rozběhu na 3000 m překážek vylepšila letošní maximum časem 9:50,38, ale v rychlém závodě ztratila kontakt se soupeřkami už po třech kolech. Doběhla na dvanáctém místě více než 25 sekund za vítěznou Norkou Karoline Grövdahlovou. Také Pírková skončila na 200 metrů už v rozběhu. Čas 23,72 je 36 setin za jejím letošním maximem z Ostravy a stačil jen na 15. místo.

Sedmibojařka Cachová je před závěrečnou disciplínou šestá

Sedmibojařka Kateřina Cachová je před závěrečnou osmistovkou šestá. V dálce zůstala výkonem 636 jen čtyři centimetry za deset let starým osobním rekordem, oštěpem hodila 44,64 a o více než dva metry si vylepšila nejlepší letošní výkon.

Do vedení se vrátila olympijská vítězka Nafissatou Thiamová z Belgie, třebaže s výjimkou osobního rekordu ve vrhu koulí byla v dalších disciplínách horší než při letošním vítězství na mítinku v rakouském Götzisu. Až oštěp jí vyšel, v poslední sérii hodila 57,91 a na dosud vedoucí Katarinu Johnsonovou-Thompsonovou v něm získala více než tři sta bodů.

Celkově Thiamová před britskou atletkou vede o 192 bodů a zlato by jí už nemělo uniknout. Johnsonová-Thompsonová si sice předtím v dálkařském sektoru připsala nejlepší výsledek 668 cm, jenže v oštěpu pak s Belgičankou prohrála bezmála o 16 metrů, i když si posunula osobní rekord na 42,16. Třetí je před závěrečným během Němka Carolin Schäferová, Cachová za bronzem zaostává o 198 bodů.

Cachová se v druhém dálkařském pokusu dokonale trefila do odrazu, 636 cm byl čtvrtý nejdelší skok v soutěži. Po dálce byla česká sedmibojařka pátá, po oštěpu se před ni vrátila obhájkyně titulu Anouk Vetterová z Nizozemska.

Finále:

Ženy:

Sedmiboj - po šesti disciplínách: 1. Thiamová (Belg.) 5984 (100 m př.: 13,69 - výška: 191 - koule: 15,35 - 200 m: 24,81 - dálka: 660 - oštěp: 57,91), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 5792 (13,34 - 191 - 13,09 - 22,88 - 668 - 42,16), 3. Schäferová (Něm.) 5704 (13,33 - 179 - 14,12 - 23,75 - 624 - 53,73), 4. Vetterová (Niz.) 5629, 5. Dadicová (Rak.) 5615, 6. Cachová (ČR) 5506 (13,29 - 185 - 12,71 - 24,25 - 636 - 44,64).

Kvalifikace:

4x400 m - rozběhy: 1. Británie (Chalmers, Cowan, Yousif, Rooney) 3:01,62, 2. Francie (Anne, Hanne, Atine, Jordier) 3:01,67, 3. ČR (Šorm, Desenský, Müller, Maslák) 3:02,52 - český rekord, 4. Belgie (Watrin, Vanderbemden, Sacoor, D. Borlée) 3:02,55.

Muži:

Tyč: ...Kudlička (ČR) 536 - nepostoupil.

Trojskok: 1. Copello (Ázerb.) 16,82.

Ženy:

200 m ženy - rozběhy: 1. Müllerová (Něm.) 23,06, ...15. Pírková (ČR) - nepostoupila.

1500 m - rozběhy: 1. Ennaouiová (Pol.) 4:08,60, ...5. Vrzalová 4:09,11, 10. Mezuliáníková 4:09,98 - postoupily do finále, 14. Mäki (všechny ČR) 4:10,35 - nepostoupila.

3000 m př. - rozběhy: 1. Schlumpfová (Švýc.) 9:32,32, ...25. Sekanová (ČR) 9:50,38 - nepostoupila.

4x400 m - rozběhy: 1. Itálie 3:27,63.

Kladivo: 1. Wlodarczyková (Pol.) 75,10, ...22. Šafránková (ČR) 64,85 - nepostoupila.