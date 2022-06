Čtvrtkařka Vondrová byla v Diamantové lize znovu pátá, Warholm nedoběhl

Rabat - Čtvrtkařka Lada Vondrová byla pátá na Diamantové lize v Rabatu. V elitním atletickém seriálu zopakovala umístění z předchozích dvou startů v roce 2020 poznamenaném koronavirem. Kristiina Mäki doběhla třináctá v závodě na 1500 metrů. Nečekaně brzy skončil první letošní start pro světového rekordmana a olympijského šampiona na 400 metrů překážek Karstena Warholma. Hvězdný Nor odstoupil u druhé překážky se zraněným zadním stehenním svalem.

Vondrová do cílové rovinky vbíhala jako čtvrtá, ale neodolala náporu Irky Sophie Beckerové. Časem 52,07 sekundy zaostala o čtyři setiny za svým výkonem z úterní Zlaté tretry, kde běžela první venkovní čtvrtku v sezoně. Závod vyhrála Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky (50,10).

Mílařka Mäki si ve srovnání s diamantovým mítinkem v Birminghamu o tři místa pohoršila, ale předvedla mnohem lepší výkon. Časem 4:05,30 se přiblížila na 1,13 sekundy výkonu ze Zlaté tretry, kde předvedla druhý nejlepší čas v kariéře. Dnes za sebou nechala dvě soupeřky z těch, které se dostaly do cíle. Závod ovládla trojice Etiopanek v čele s Hirut Mesheshaovou (3:57,30).

Šokem skončily mužské dlouhé překážky. Warholm, který závodil poprvé od loňského září, přeskočil první překážku, začal kulhat a před druhou prudce zastavil. Chytil se za zadní stranu pravého stehna, které pak okamžitě ledoval. "Myslím, že je tam trhlina v zadním stehenním svalu. Budu se soustředit na to, abych to vyléčil a vrátil se silnější. Je mi líto diváků," řekl Warholm, kterého dělí něco málo přes měsíc od mistrovství světa v Eugene, kde by měl útočit na třetí titul za sebou. Jeho indispozice využil k vítězství Američan Khallifah Rosser, který výkonem 48,25 vylepšil deset let starý rekord mítinku Felixe Sáncheze.

Nejrychlejší závod sezony na 3000 metrů překážek předvedl marocký olympijský vítěz Sufján El Bakkali, který v přímém souboji porazil vítěze Zlaté tretry Lamechu Girmu z Etiopie a výkonem 7:58,28 se dostal o čtyři desetiny před něj do čela letošních tabulek.

Soutěž výškařek stejně jako před osmi dny v Eugene vyhrála Ukrajinka Jaroslava Mahučichová. Tentokrát jí stačil výkon 196 centimetrů. Další výhru na stovce přidala olympijská vítězka z Ria i Tokia Elaine Thompsonová-Herahová. Devětadvacetiletá Jamajčanka výkonem 10,83 vylepšila o čtyři setiny vlastní rekord mítinku z roku 2017.

Ve skoku o tyči se znovu trápila olympijská vítězka Katie Nageotteová, která nepřekonala ani základní výšku 430 centimetrů. Stejně jako v Birminghamu vyhrála její americká krajanka Sandi Morrisová. Úřadující halová mistryně světa tentokrát triumfovala výkonem 465 centimetrů.