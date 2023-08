Čtvrtkařka Manuel a steeplařka Jarošová jsou juniorskými mistryněmi Evropy

Jeruzalém - České běžkyně Lurdes Gloria Manuel a Karolína Jarošová se staly juniorskými mistryněmi Evropy. Manuel zvítězila v Jeruzalémě na trati 400 metrů a Jarošová ovládla běh na 3000 metrů překážek, navíc překonala národní rekord této věkové kategorie. Ondřej Gajdoš a Natálie Millerová dnes získali v závodech na 1500 metrů bronzové medaile.

Manuel potvrdila roli favoritky vítězstvím v čase 51,94 sekundy. Druhou Francouzku Alexe Deauovou porazila o 59 setin.

Na nedávném mistrovství republiky v Táboře byla osmnáctiletá talentovaná atletka s angolsko-ruskými kořeny druhá za Ladou Vondrovou v ještě lepším výkonu 51,23, jímž vede evropské juniorské tabulky v tomto roce. V Jeruzalémě se táborská běžkyně radovala z medaile už před rokem, kdy na evropském šampionátu do 18 let vybojovala stříbro. Zlato jí tehdy těsně uniklo.

"Mám velkou radost. Nemůžu tomu pořád uvěřit, že si domů odvezu zlatou medaili," uvedla Manuel ve videu na webu atletického svazu. Loni jí zlato uniklo o sedm setin, teď si to plně vynahradila. "Ta stříbrná medaile nebyla špatná. Zlatá nevyšla, ale myslím, že mě to namotivovalo do dalšího roku a teď je z toho zlatá medaile," řekla.

Jarošové patřilo před ME v evropských juniorských tabulkách šesté místo, ale dnes svým soupeřkám nedala šanci. Stupňovaným tempem si doběhla pro zlato s téměř třísekundovým náskokem před Němkou Adiou Buddeovou. Časem 10:04,57 vylepšila o téměř šest sekund rekord Anežky Drahotové z roku 2013. Sedmnáctiletá Jarošová navázala na nedávný triumf na Evropském olympijském festivalu mládeže v Mariboru, kde vyhrála 2000 metrů překážek.

"Upřímně, vítězství jsem vůbec nečekala. Přijela jsem si pro cenné zkušenosti, protože jsem tady jedna z nejmladších. Chtěla jsem ukázat, co jsme natrénovali, a myslím, že to vyšlo," řekla Jarošová.

Titulu z juniorského ME se česká atletika dočkala po šesti letech. V roce 2017 v Grossetu triumfovaly oštěpařka Nikol Tabačková, výškařka Michaela Hrubá a kladivářka Kateřina Skypalová. Běžecké zlato získal naposledy v roce 2007 Jakub Holuša v závodu na 3000 metrů překážek. Na hladké čtvrtce se to Manuel povedlo jako první české atletce.

Gajdoš získal bronz časem 4:00,98 minuty. Devatenáctiletý talent Slovanu Liberec nestačil ve finiši pomalu rozběhnutého závodu jen na Rakušana Kevina Kamenschaka (3:59,73) a suverénního vítěze Nielse Larose z Nizozemska (3:56,78), který potvrdil roli papírového favorita.

Gajdoš si chtěl spravit chuť po loňském juniorském mistrovství světa v Cali, kde měl otravu z jídla a nedoběhl. V létě byl nemocný, ale v Jeruzalémě se prezentoval dobrou formou už v rozběhu. "Ten rozběh byl motivací. Měl jsem nemoc uprostřed sezony a před Evropou jsem žádný závod neběžel. Chtěl jsem Tábor (MČR), ale tam jsem nebyl připravený, začínal jsem trénovat. Takže jsem si rozběhem zlepšil sebevědomí do finále a podařilo se," uvedl.

Ve finále si hlídal největšího favorita Larose a nezachytil Kamenschakův nástup. "Byl jsem trochu zablokovaný a musel jsem je dobíhat, poslední kolečko jsem běžel proti větru sám. Byl to trochu boj. Poprvé jsem neměl síly klasicky do finiše a bylo to na hraně," dodal.

Millerová se výborným finišem posunula na třetí místo a vylepšila si osobní rekord na 4:18,92. Na Turkyni Dilek Kocakovou a Dánku Sofiu Thögersenovou v cílové rovince už útočila marně. Bronzovou medailí překvapila i sama sebe.

"Je to hodně šokující. Měla jsem štěstí, že se mi hned na začátku povedlo dostat k mantinelu a celou dobu jsem běžela v první dráze a šetřila síly. Na poslední pětistovce tam pak byly (síly) a šlo to," řekl Millerová s úsměvem.

Česká výprava v Jeruzalémě má už pět medailí. V úterý se stal vicemistrem Evropy diskař Jan Svozil.