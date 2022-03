Čtvrtkař Šorm byl na HMS pátý, tyčkařka Švábíková devátá

Bělehrad - Čtvrtkař Patrik Šorm doběhl pátý ve finále halového mistrovství světa v čase 46,81 a vyrovnal zatím nejlepší české umístění na šampionátu v Bělehradě, o které se v pátek postarala pětibojařka Dorota Skřivanová. Tyčkařka Amálie Švábíková obsadila deváté místo za 445 centimetrů. Nedařilo halovému mistru Evropy Tomáši Staňkovi, který při návratu po zranění skončil v koulařské soutěži až čtrnáctý podprůměrným výkonem 19,93 metru.

Šorm měl po třetím místě v semifinále nevýhodnou druhou dráhu a po startu seběhl jako poslední. "První okruh se běžel špatně. Druhá dráha je druhá dráha, tam se toho moc vymyslet nedá," řekl České televizi. S Američanem Marquezem Washingtonem výrazně ztráceli na vedoucí čtveřici. V závěru měl český reprezentant více sil a zámořského běžce porazil. "Počítal jsem, že to bude rozbíhat rychleji, protože je to spíš sprinter než čtvrtkař. Čekal jsem, že bude tuhnout a dostanu šanci. Páté místo je skvělé," radoval se po největším individuálním úspěchu kariéry.

Trojnásobného halového světového šampiona Pavla Masláka, který v Bělehradě vypadl už v rozběhu, na trůnu vystřídal Jareem Richards z Trinidadu a Tobaga.

Úřadující mistryně Evropy do 23 let Švábíková, která si na republikovém šampionátu vylepšila osobní halový rekord na 455, napoprvé založila na 430 centimetrech. Na 445 pak musela opravovat, což ji stálo o něco lepší umístění. Pak se zvyšovalo na 460 a laťku na úrovni nového absolutního osobního rekordu už dvaadvacetiletá česká reprezentantka nezdolala.

"Myslím, že to byly moje nejlepší pokusy na těch 460, to je pozitivní," řekla Švábíková. Z umístění ve světové desítce měla radost. "Je to úžasné. Už jenom se sem dostat je skvělé," radovala se.

Zlato z HMS 2018 zopakovala Američanka Sandi Morrisová, která jako jediná překonala 480 centimetrů. Další medaile získaly její krajanka a olympijská vítězka Katie Nageotteová a Slovinka Tina Šutejová za 475.

Pro českého rekordmana Staňka v Bělehradě skončila medailová série na vrcholných halových akcích, která zde před pěti lety začala. Po více než měsíční závodní pauze, kterou většinou vyplňovala léčba zraněného pravého bicepsu, se mu nedařilo. Měl jediný platný pokus a poprvé v sezoně nepřekonal ani dvacetimetrovou hranici. Chtěl útočit na 21 metrů potřebných na postup do finálové osmičky, ale potýkal se s technikou. "Moje chyba, na tréninku už jsem házel dobře. Nefungovalo celé tělo, jak kdyby ho ovládal nějaký soupeř. Dělal jsem tam blbosti, které jsem ani na tréninku nedělal," litoval a omlouval se.

Koulařská soutěž přinesla obrovské překvapení, protože olympijský vítěz a světový rekordman Ryan Crouser poprvé od MS 2019 nevyhrál. Prvním pokusem dlouhým 22,44 překonal rekord šampionátu, ale nestačilo to. Brazilec Darlan Romani se ve třetí sérii vzepjal k životnímu halovému výkonu 22,53 a americký favorit nedokázal zareagovat. Třetí skončil v novém kontinentálním rekordu 22,31 Novozélanďan Tomas Walsh.

Sprinterský souboj vyhrál olympijský vítěz ze stovky Marcell Jacobs v evropském rekordu 6,41 sekundy. Italský závodník v posledních metrech předčil obhájce titulu a světového rekordmana Christiana Colemana, kterého porazil o tři tisíciny sekundy. Zklamaný Američan, který na olympiádě v Tokiu chyběl kvůli trestu za zmeškané dopingové tresty, nešel slavit stříbro a rychle zabalený ve vlajce zamířil do mixzóny.

Sedmiboj vyhrál olympijský vítěz Damian Warner. Nasbíral 6489 bodů a zařadil se na druhé místo historických tabulek za světového rekordmana Ashtona Eatona (6645). Warner vedl po prvním dni a dnes nejdříve navýšil náskok, když výkonem 7,61 sekundy předvedl na 60 metrů překážek nejrychlejší čas historie na HMS při sedmiboji. Po tyči přepustil vedení Švýcaru Simonu Ehammerovi, ale vzhledem k výrazně lepší běžecké výkonnosti byl dál favoritem.

Na kilometru doběhl třetí za 2:39,56 a Ehammera porazil téměř o čtrnáct sekund. Švýcar sice výkonem 6363 bodů překonal národní rekord, ale celkově skončil druhý o 126 bodů. I tak se radoval z první seniorské medaile. Třetí skončil Australan Ashley Moloney (6344), který absolvoval první halový sedmiboj v životě.

Zlato pro okupovanou Ukrajinu získala ve výšce Jaroslava Mahučichová. Dvacetiletá atletka, která je úřadující vicemistryní světa pod širým nebem a bronzovou olympijskou medailistkou, si premiérový globální titul v kariéře zajistila překonáním 202 centimetrů na první pokus. Stříbrné Australance Eleanor Pattersonové nestačil ani první životní skok přes dva metry.

Překážkářka Jiranová skončila na halovém MS v rozběhu

Překážkářka Helena Jiranová nepostoupila na halovém mistrovství světa z rozběhu. Česká atletka, kterou v uplynulých dvou týdnech trápily zdravotní problémy, ve svém běhu na 60 metrů překážek obsadila poslední sedmou pozici v čase 8,25 sekundy. Vyřazena je překvapivě i jedna z favoritek, mistryně světa z venkovní stovky překážek z roku 2015 a nejrychlejší žena této sezony Danielle Williamsová z Jamajky.

Jiranová odlétala na šampionát do Bělehradu s denním zpožděním. "Říkala jsem si, že po tom, co jsem v čtrnácti dnech překousla a zvládla, že by postup do semifinále byl za odměnu. Mrzí mě, že jsem nedokázala prodat to, na co jsem měla, a že jsem to prostě pokazila," litovala v rozhovoru pro Českou televizi.

Peripetie závodnice, která si letos vylepšila osobní rekord na 8,03 sekundy, začaly po halovém mistrovství republiky. "Pak jsem měla problém se zády, takže jsme nemohli skoro vůbec trénovat. Když jsem mohla trénovat, tak jsem dostala střevní potíže, byla jsem i v nemocnici na injekci a na kapačce," dodala atletka, která celkově obsadila 35. místo.

Ve svém běhu zaostala jen o dvě setiny za Williamsovou, která měla kolizi hned se dvěma překážkami, přičemž tu druhu kolenem zlomila, ztratila rytmus a halový světový šampionát pro ni skončil předčasně. Nejrychlejší čas v rozběhu předvedla Francouzka Cyréna Sambaová-Mayelaová (7,91).

O halový světový titul na 800 metrů nebude bojovat stříbrná olympijská medailistka Keely Hodgkinsonová. Dvacetiletá Britka, která časem 1:57,20 o více než sekundu vévodila letošním halovým světovým tabulkám, těsně před rozběhem odstoupila kvůli zranění předního stehenního svalu.

Finále:

Muži:

60 m: 1: Jacobs (It.) 6,41 - evropský rekord, 2. Coleman 6,41, 3. Bracy (oba USA) 6,44.

400 m: 1. Richards (Trin.) 45,00, 2. Bassitt (USA) 45,05, 3. Bengström (Švéd.) 45,33, ...5. Šorm 46,81, v rozběhu 18. Maslák (oba ČR) 47,31 - nepostoupil do semifinále.

800 m: 1. M. García (Šp.) 1:46,20, 2. Kibet (Keňa) 1:46,35, 3. Hoppel (USA) 1:46,51, ...v rozběhu 16. Šnejdr (ČR) 1:49,29 - nepostoupil do finále.

Koule: 1. Romani (Braz.) 22,53, 2. Crouser (USA) 22,44, 3. Walsh (N. Zél.) 22,31, ...14. Staněk (ČR) 19,93.

Sedmiboj: 1. Warner (Kan.) 6489 (60 m: 6,68 - dálka: 805 - koule: 14,89 - výška: 199 - 60 m př.: 7,61 - tyč: 490 - 1000 m: 2:39,56), 2. Ehammer (Švýc.) 6363, 3. Moloney (Austr.) 6344.

Ženy:

400 m: 1. Millerová-Uibová (Bah.) 50,31, 2. Bolová (Niz.) 50,57, 3. McPhersonová (Jam.) 50,79, ...v rozběhu 18. Vondrová 52,94, 21. Petržilková (obě ČR) 53,05 - nepostoupily do semifinále.

1500 m: 1. Tsegayová 3:57,19, 2. Embayeová 4:02,29, 3. Mesheshaová (všechny Et.) 4:03,39.

60 m př.: 1. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 7,78, 2. Charltonová (Bah.) 7,81, 3. Cunninghamová (USA) 7,87, ...v rozběhu 35. Jiranová (ČR) 8,25 - nepostoupila do semifinále.

Výška: 1. Mahučichová (Ukr.) 202, 2. Pattersonová (Austr.) 200, 3. Dubovická (Kaz.) 198.

Tyč: 1. Morrisová 480, 2. Nageotteová (obě USA), 3. Šutejová (Slovin.) obě 475, ...9. Švábíková (ČR) 445.

Rozběhy:

Ženy:

60 m př.: 1. Sambaová-Mayelaová (Fr.) 7,91, ...35. Jiranová (ČR) 8,25 - nepostoupila do semifinále.