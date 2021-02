Čtvrtkař Maslák je nezvykle česká dvojka, chce to změnit

Ostrava - Trojnásobný halový mistr Evropy i světa v běhu na 400 metrů Pavel Maslák zažívá nezvyklou situaci, protože v letošních českých tabulkách mu patří až druhé místo za Vítem Müllerem. Při středečním mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě by to národní rekordman rád změnil.

Sezonu Maslák zahájil v pátek třetím místem v Karlsruhe v čase 46,99 sekundy, který o den později při halové lize ve Stromovce překonal Müller o 29 setin. Ve středu se oba představí na největším českém halovém mezinárodním mítinku. "Myslím, že mu to zítra v Ostravě vrátím a stanu se jedničkou," prohlásil odhodlaně Maslák.

Jinak je ale rád, že reprezentační kolega zaběhl tak dobrý čas. "Tlačí mě to, abych byl lepší než on. Nechci být dvojka. A je fajn pro štafetu, že běžel takhle rychle. Je šance dostat se na halovou Evropu a přivézt třeba medaili ze štafety, což je pro mě motivující," uvedl devětadvacetiletý běžec.

V loňském, pandemií koronaviru rovněž poznamenaném roce pod širým nebem čtvrtku prakticky neběhal, takže před závodem v Německu nevěděl, co od sebe má očekávat. "Byl jsem před tou první čtvrtkou trošku víc nervózní než jindy. I když jsem to tam pokazil, tak jsem byl s výkonem vlastně spokojený. Věděl jsem, že mám na kvalitnější výkon. Třeba to přijde už teď v Ostravě," řekl čtvrtkař s pověstí halového specialisty.

Nedávno do jeho rodiny přibyl k dceři Mie, které je rok a půl, syn Mateo. "Jsem možná trošku míň vyspaný, ale jinak to funguje dobře," řekl dvojnásobný otec. Rodičovství mu prospívá. "Psychicky to pomůže. Člověk má jiné hodnoty, jinak vnímá tu atletiku. Mám novou motivaci, proč být vepředu. Mia už vnímá a ví, když se kouká na televizi, že běžím já," vyprávěl Maslák.