Čtvrtina masné produkce Steinexu míří do zahraničí, usiluje o trh v Pobaltí

Kuřim (Brněnsko) - I když výrobce uzenin a masných výrobků Steinex z Kuřimi na Brněnsku patří ke středně velkým producentům, zhruba čtvrtina výrobků míří na zahraniční trhy nejen okolních států, ale například i do Portugalska. Nyní podnik usiluje o to, aby pronikl i na trhy do Pobaltí a do Velké Británie. Pro každý trh je však nutné, s ohledem na chuťové návyky obyvatel, dělat trochu odlišné výrobky, řekl v rozhovoru s novináři obchodní ředitel Vít Steinhauser. Ročně v Kuřimi vyrobí 6500 tun párků, klobás či šunky.

Jméno Steinhauser je na Brněnsku synonymem masné výroby, protože středně velký podnik pod názvem Steinhauser funguje i v Tišnově a řídí jej bratranec Víta Steinhausera. "Všichni se nás na to ptají. Naši otcové šli každý vlastní cestou a založili si svůj vlastní podnik. Máme velmi korektní vztahy. Sice si na trhu vzájemně konkurujeme, ale nejdeme proti sobě," řekl Steinhauser.

Firma Steinex vznikla v roce 1994 v Brně v Králově Poli. Krátce před vstupem do EU už zvažovala stěhování mimo město, protože z Mojmírova náměstí a okolí se stávala rezidenční zóna. "Ale striktní požadavky po vstupu do EU nás zbrzdily a neměli jsme peníze na stavbu nové výroby, takže jsme museli kompletně přestavět původní prostory. Později už ale nebylo kam růst, proto jsme s desetiletým zpožděním otevřeli nový moderní areál na okraji Kuřimi v roce 2017," řekl Steinhauser.

O svém podniku mluví jako o jednom z nejmodernějších v Česku na zpracování masa a výrobu uzenin a masných výrobků. "Specializujeme se na výrobu párků a klobás a naším největším zákazníkem jsou čerpací stanice MOL," uvedl Steinhauser. Firma má také osm vlastních prodejen v Brně a blízkém okolí, jinak se soustředí na spolupráci s maloobchodem.

Aby firma uspěla na silně konkurenčním trhu, snaží se vedle poměrně běžných výrobků, jako jsou například jemné párky, dodávat i takové, které konkurence nemá a nejsou zaměnitelné. "Zároveň vyrábíme tak, aby měly párky i klobásy co největší obsah masa a co nejméně přídatných látek," zmínil výkonný ředitel Jiří Plachý trend, který se ještě před několika lety snažili sledovat téměř všichni výrobci. Nyní však i ve Steinexu sledují, že část lidí začala nakupovat znovu levnější výrobky bez ohledu na složení. "V našich prodejnách sice lidé nakupují stále stejně často, ale nákupy jsou menší," poznamenal Steinhauser.

Podnik se také snaží rehabilitovat mezi zákazníky párky a klobásy z kuřecího masa. "Mají pověst levnějších, méně kvalitních výrobků, které jsou obvykle z drůbežího separátu. My vyrábíme z kuřecích stehenních a prsních řízků," řekl Steinhauser.

Firma zachytila před několika lety i vegetariánský trend bezmasých párků, ale o něm se spíš jen mluví. "Skutečná poptávka je velmi malá. Navíc to jde proti jinému trendu snižování množství přídatných látek, protože bez nich vegetariánský párek, aby držel při sobě, nevyrobíte," poznamenal Plachý.

Výroba, především z vepřového masa, se neobejde bez dovozu této suroviny. "České chovy nestačí uspokojit poptávku. Velké masokombináty zpracují denně i 100 tun," řekl Steinhauser. Vepřové tak pochází nejčastěji ze zemí západní Evropy, které se chovu prasat věnují ve velkém měřítku. "Chovatele si nicméně vybíráme, aby splňovali přísná kritéria pro zacházení se zvířaty," řekl Steinhauser.

V Kuřimi pracuje zhruba 140 lidí, z toho část jsou agenturní pracovníci. Roční obrat je při mírném růstu zhruba 750 milionů korun. "Výrazně by nám situaci zjednodušil přechod na euro," zmínil letité přání řady českých podniků Steinhauser.