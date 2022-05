Čtvrtfinálový zápas na MS proti Německu odchytá Vejmelka

Helsinky - Branku českých hokejistů ve čtvrtfinálovém utkání mistrovství světa proti Německu bude hájit Karel Vejmelka, jenž chytal většinu zápasů národního týmu na turnaji. Sestava bude totožná jako v pondělním utkání proti Spojeným státům americkým a čítá sedm obránců a třináct útočníků. Jen na tribuně zůstal mladý obránce David Jiříček, role třináctého útočníka připadla Michaelu Špačkovi. Utkání v Helsinkách, kam se musel český tým přesunout z dosavadního působiště v Tampere, začne v 15:20 SELČ.

Vejmelka, jenž ve středu oslavil šestadvacetiny a v NHL obléká dres Arizony, vstoupil do letošního šampionátu v duelu se Švédy (3:5), kdy ho po čtvrtém inkasovaném gólu před polovinou utkání nahradil Marek Langhamer. O té doby ale inkasoval za čtyři zápasy v základní hrací době dohromady jen tři branky. Úterní utkání s Finy (0:3) odchytal Langhamer.

O postup mezi nejlepší čtyřku bude národní tým bojovat proti soupeři, s nímž zvládl nástrahy čtvrtfinále naposledy - před třemi lety dokázali Češi v Bratislavě porazit Německo 5:1, ještě po dvou třetinách bylo ale skóre vyrovnané 1:1. Naposledy se reprezentace utkala se stejným sokem během přípravy na letošní šampionát ve dvou zápasech Euro Hockey Challenge v Chomutově. V polovině dubna zvítězili čeští hokejisté nejprve vysoko 6:2, ale odvetu prohráli 0:2.

"Jsme připravení. Jak oni na nás, tak my na ně. Nastoupí proti nám urputný tým, který velmi dobře bruslí. Je to čtvrtfinále, bude tam určitě hodně emocí. Věřím, že naši kluci se nebudou dívat na jednotlivá jména v německé sestavě, ale půjdeme do toho se zdravým respektem a i s ohledem na důležitost toho zápasu budeme připravení. Budeme se dívat hlavně na sebe, je to hlavně o nás. Zápasy v Chomutově už jsou minulostí, ty týmy jsou na úplně jiné vlně a v jiném složení," řekl dnes asistent trenéra Libor Zábranský.

Velký důraz - i s ohledem na dobré přesilovky Němců - kladli trenéři na maximální disciplinovanost. "Je to samozřejmě klíč k úspěchu. Na druhou stranu musíme mít větší tlak do brány. Je třeba mít pořád hráče na masce v předbrankovém prostoru a pohybem a agresivitou si vykoledovat fauly. A pak je třeba, aby naše přesilovky byly úspěšné," přál si Zábranský.

Ačkoliv je patrná touha hráčů ukončit čekání národního týmu na medaili po dlouhých deseti letech, z přemotivovanosti obavy nemá. "Nic takového tam necítíme, naopak vnímáme soustředěnost. Věřím tomu, že kluci si za tím půjdou a nebude potřeba krotit emoce, že tam bude naopak koncentrovanost a důraz na detaily, které tyhle velké zápasy rozhodují," prohlásil Zábranský.

Předpokládaná sestava ČR: Vejmelka - Hronek, Kempný, Kundrátek, Ščotka, D. Sklenička, Šimek, Jordán - Pastrňák, Krejčí, Červenka - H. Zohorna, Hertl, Blümel - J. Vrána, Kämpf, Smejkal - M. Stránský, Černoch, Flek - M. Špaček.