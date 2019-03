Sevilla - Záložník Miroslav Stoch si pochvaloval, že si fotbalisté Slavie odvážejí z úvodního osmifinále Evropské ligy v Seville přesně to, co chtěli - před domácí odvetou za týden reálnou šanci na postup do čtvrtfinále. K nečekané remíze 2:2 přispěl slovenský reprezentant v 25. minutě gólem na 1:1 a poté asistencí.

"Všichni víme, že ten výsledek je krásný, výborný, ale stále jsme v poločase. Takže za týden odveta bude extrémně náročná jako dnešní zápas. Ale momentálně máme tím výsledkem menší výhodu," řekl novinářům Stoch.

"Uvidíme, je to otevřené. S tím jsme sem jeli, abychom tu uhráli nějaký výsledek, který by nám dával nějakou naději do odvety. Myslím, že to jsme splnili. Čtvrtfinále jsme velmi blízko i velmi daleko," doplnil devětadvacetiletý záložník.

Stoch v 25. minutě odpověděl na vedoucí gól domácích ze 24. sekundy utkání. Napřáhl za vápnem a tečovaný míč skončil za českým brankářem Sevilly Tomášem Vaclíkem.

"Ibra (Traoré) mi sklepl na šestnáctce míč a já jsem se snažil to trefit z první. Dá se říct, že jsem to trefil super. Sice to bylo trochu tečované, ale ta střela by šla i tak na bránu. Nevím, zda by to byl gól, nebo ne. Díkybohu, že ten obránce tomu ještě trochu přidal a skončilo to v síti," pochvaloval si Stoch.

Ve 39. minutě poslal z rohového kopu centr a spoluhráč Alex Král šťastným odrazem od ramena srovnal na konečných 2:2. "Já byl stále u rohového praporku, ten gól jsem z mého pohledu neviděl, nekoukal jsem na něj ještě ani na videu. Vůbec nevím, jak to tam spadlo. Vím jen, že Alex dal gól," konstatoval Stoch.

Ocenil, že Slavia dokázala dvakrát za sebou rychle zareagovat na gól Sevilly a srovnat. "Udělali jsme nějaké chyby a soupeř nás za ně potrestal. Proto asi je Sevilla top mužstvo nejen ve Španělsku, ale i v Evropě. Jsem však rád, že nás ty dvě chyby, které jsme udělali, nesložily. Rychle jsme se z nich oklepali a vždy jsme dokázali vyrovnat," dodal Stoch.