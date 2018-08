Praha - Čtvrtek bude zřejmě v průměru nejteplejším dnem od počátku roku, teplotní maxima ale nepřekonala 1. srpen. Víc než 37 stupňů Celsia naměřili v Tuhani na Mělnicku a v Hradci Králové. Teplotní rekordy pro 9. srpen padly na šestině ze zhruba 150 meteorologických stanic, které měří alespoň 30 let. ČTK to řekla Jiřina Švábenická z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V pátek by měla podle předpovědi Česko od západu ochladit studená fronta.

Čtvrtek 9. srpna by měl být nejteplejší od počátku roku z hlediska průměrné maximální teploty, která bude zhruba 34,2 stupně Ceslia, a také z hlediska průměrné denní teploty mezi 26 a 27 stupni, uvedl ČHMÚ na webu. Přesná čísla budou mít meteorologové k dispozici až v pátek dopoledne. Ve výpočtu se totiž zohledňují také hodnoty k 21:00, vysvětlila Švábenická.

Nejvyšší teploty se podle webu ČHMÚ objevovaly v nižších polohách, zejména v Polabí. V Hradci Králové i Tuhani teploměr ukázal shodně 37,1 stupně Celsia. V Tuhani tak byl překonán dosavadní rekord 34 stupňů z roku 2003, v Hradci Králové mělo dřívější maximum z roku 1992 hodnotu 36,5 stupně. Rovných 37 stupňů naměřili v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

Nové teplotní rekordy zaznamenali meteorologové i ve středu, ale jenom na Měděnci a na Milešovce v Ústeckém kraji. Nejtepleji ve středu bylo ve středočeských Dobřichovicích, kde teploměr ukázal 36,4 stupně Celsia.

Jihozápad Čech ve čtvrtek odpoledne a večer ojediněle zasáhnou silné bouřky, které mohou být doprovázené nárazovým větrem, přívalovým deštěm nebo kroupami, varoval dopoledne ČHMÚ. V pátek odpoledne a večer se bouřky přesunou na východ země. Předpověď na pátek slibuje ochlazení. Teploty budou 21 až 26 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku 27 až 33 stupňů.