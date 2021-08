Čtvrteční útoky u letiště v Kábulu si vyžádaly přes 100 mrtvých

Kábul - Při čtvrtečních sebevražedných útocích u letiště v Kábulu zemřelo podle nové bilance nejméně 95 Afghánců. Informovala o tom dnes agentura AP s odvoláním na afghánské a americké představitele. Podle Pentagonu zahynulo při explozích rovněž 13 amerických vojáků. Americký prezident Joe Biden v reakci na atentáty oznámil, že evakuace z letiště budou pokračovat.

Afghánští činitelé varovali, že skutečný počet obětí útoku by mohl být ještě vyšší, mimo jiné proto, že některá těla mohli z místa výbuchů odnést příbuzní mrtvých. Jeden z afghánských představitelů uvedl, že zahynout mohlo až 115 lidí. Dalších nejméně 150 osob bylo zraněno, napsal zpravodajský server BBC News.

Tálibán původně hlásil nejméně 28 obětí z řad svých členů, později to ale mluvčí hnutí popřel a řekl, že při útoku nezemřeli žádní tálibové.

Tálibán totiž už dříve zdůraznil, že se atentát odehrál v místech, kde na bezpečnost dohlížejí američtí vojáci. Západní média ale připomínají, že Američané zajišťují bezpečný provoz samotného letiště, zatímco za jeho zdmi dohlíží na bezpečnost Tálibán.

"Tálibán neutrpěl žádné oběti. K incidentu došlo v oblasti, kterou mají pod kontrolou americké síly," řekl dnes BBC mluvčí hnutí Zabiulláh Mudžáhid. Nejmenovaný představitel Tálibánu přitom předtím agentuře Reuters sdělil, že hnutí ztratilo 28 svých lidí, tedy více než Američané.

Oblastí u kábulského letiště ve čtvrtek vpodvečer místního času otřásly dvě silné exploze a následovala střelba. Na videu, které natočili afghánští novináři, poté byla vidět těla desítek obětí ležících v příkopu na okraji letiště, popsala agentura Reuters. K útokům se přihlásila odnož teroristické organizace Islámský stát, šéf Bílého domu prohlásil, že USA viníkům neodpustí a dopadnou je.

Washington se zároveň připravuje na možnost dalších útoků, o které by se útočníci mohli pokusit dnešní den. Podle amerického generála Franka McKenzieho by teroristé hlásící se ke skupině Islámský stát-Chorásán mohli na letiště útočit raketami nebo bombami nastraženými v automobilech. "Děláme vše, co můžeme, abychom byli připraveni," prohlásil šéf centrálního velení amerických ozbrojených sil a dodal, že USA sdílely některé zpravodajské informace s Tálibánem. Generál se zároveň domnívá, že tálibové "některým útokům zabránili".

Evakuace po útocích nabrala na rychlosti, píše Reuters. Diplomat z NATO mezitím agentuře řekl, že všechny zahraniční síly v Afghánistánu chtějí ukončit evakuace svých občanů a pracovníků ambasád do pondělí 30. srpna. Některé země už evakuační lety ukončily. Biden ve svém projevu v noci na dnešek potvrdil termín 31. srpna, ke kterému má skončit stahování amerických sil z Afghánistánu.

V zemi je stále kolem 1500 amerických občanů, na 400 Britů nebo kolem 300 Němců, píše BBC News na svém webu a podotýká, že v tuto chvíli není jasné, zda tam jsou nějací Francouzi. Paříž chce nicméně své evakuace ukončit dnes večer. Západní země se kromě svých občanů snaží evakuovat také své afghánské spolupracovníky. Biden slíbil, že i po ukončení evakuační operace se Washington bude snažit snažit dostat ze země Afghánce, kteří pomáhali USA v uplynulých letech.