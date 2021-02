Čtvrté ohnisko ptačí chřipky je v jihočeských Katovicích

Praha - Veterináři potvrdili čtvrté české ohnisko ptačí chřipky. Jde o malochov v Katovicích na Strakonicku v jižních Čechách. Drůbež se pravděpodobně nakazila od divokých kachen z řeky Otavy, která přímo hraničí s chovem, sdělil dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček. Jde tak o druhé ohnisko v jižních Čechách, po jednom pak letos bylo ve Středočeském a Pardubickém kraji.

Chovatelka nahlásila krajským veterinářům úhyn šesti slepic, další kusy pak vykazovaly typické příznaky pro ptačí chřipku. Původně bylo v chovu 34 slepic, 16 kachen a po třech husách a krůtách. Zbývající drůbež bude utracena. "Laboratorní testy potvrdily subtyp chřipky H5," dodal Vorlíček.

Kolem ohniska se vytyčí tříkilometrové ochranné pásmo a desetikilometrové pásmo dozoru, ve kterých budou vyhlášena mimořádná veterinární opatření. Bude omezen pohyb drůbeže do a z pásem a budou provedeny soupisy chovů drůbeže.

První ohnisko bylo v jižních Čechách zjištěno na konci ledna. Druhé potvrdili veterináři ve středočeském malochovu v Podolí u Jankova na Benešovsku. V pardubickém ohnisku v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku pak bylo třetí. Mimo to byla choroba potvrzena u několika uhynulých ptáků v jižních Čechách.

Veterináři upozorňují na to, že u chovů, kde není možné zajistit umístění ptáků v uzavřeném objektu, je nutné přijmout opatření, která minimalizují riziko kontaminace vody, krmiva a podestýlek trusem divokých ptáků.

Veterináři od 15. února zmírní opatření proti šíření ptačí chřipky. V celé zemi umožní za přísných podmínek přesun drůbeže z evidovaných do neevidovaných chovů, do poloviny února bude prodej živé drůbeže do neevidovaných chovů zakázán, uvedli již dříve. Změnu veterináři přijali po diskusi s chovatelskými svazy.

V ČR se ptačí chřipka kromě loňska, kdy museli veterináři vybít kolem 137.000 ptáků, objevila po deseti letech v roce 2017. V Česku se muselo tehdy utratit 98.000 ptáků, a to většinou v komerčních chovech. V zemi bylo skoro 40 ohnisek nákazy. Teď je v Evropě podle veterinářů asi 170 ohnisek nákazy přímo v chovech.