Čtvrté místo je super, ale chceme být lepší, řekl Macík po Dakaru

Praha - Martin Macík si čtvrtým místem na nedávno skončené Rallye Dakar vytvořil nové maximum na slavné soutěži, myslí ale výš. Pilot kamionu Iveco věří, že se už příští rok při svém jubilejním desátém startu na Dakaru prosadí mezi elitní trojici na pomyslné stupně vítězů.

"Letos je spokojenost velká. Řekli jsme, že nepohrdneme Top 5, a dojeli jsme čtvrtí, což je super. Jak se ale posouváte výš, tak chcete být pořád lepší. A my chceme," řekl Macík ČTK. "Špička se zase posunula dál a konkurovat Rusům je těžké, zároveň ale také velmi zajímavé téma," podotkla ústřední postava týmu Big Shock! Racing.

Macík letos nestačil jen na trojici ruských pilotů týmu Kamaz, jehož zástupci ovládli jedenáct z posledních třinácti ročníků rallye. Od roku 2009 je dokázal dvakrát porazit jen Nizozemec Gerard de Rooy. Kamaz těží s toho, že má na startu vždy čtyři posádky, které mohou vyhrát.

"Není to o tom, že by oni čtyři spolu tak spolupracovali, že by nás někam vytlačovali. Oni si pomáhají, ale jde o to, že pravděpodobnost, že mě se technicky něco stane, je téměř sto procent a u nich 25 procent, protože mají čtyři auta. Pravděpodobnost, že někomu z nich to vyjde, je velká," uvedl Macík. Zároveň ale poukázal na skutečnost, že se ruští jezdci chovali po celou dobu soutěže férově.

Nejlepší český jezdec v kategorii kamionů byl ale pro kamazy těžký soupeř, dokázal vyhrát i tři etapy. "Pro tým i posádku je to zadostiučinění toho, co jsme poslední roky dělali. Byl to můj devátý Dakar, sedmý za volantem a jezdit donekonečna desátá místa nechcete, když tomu dáváte tolik energie, času a peněz," přiznal Macík.

Důležité pro něj bylo, že dokázal vyhrát několik etap. "Strašně důležité bylo vítězství číslo dvě. Nikdo pak už neřekne, že je to náhoda, a taky nemůže říct, že borci zajeli první flek a pak to v další etapě rozbili, protože ambice a ego bylo vyšší," podotkl Macík.

Díky etapovým triumfům si letos také poprvé vyzkoušel, jaké to je startovat jako první. "Musím říct, že před startem do etapy jsme byli nervózní. Bylo to jiné z pohledu navigace a způsobu mé jízdy. Nejedete podle stop. Teď jeli všichni za námi. Zjistili jsme, že je to super. Měli jsme čistou trať a udávali jsme tempo závodu. Když to vyšlo podruhé, řekli jsme si, že na to máme. Hattrick byl poté cenný hlavně proto, že se to jen tak někomu nepovedlo," uvedl.

Macík závodí s kamionem, který staví jeho otec. A sedlčanský tým opět ukázal, že to umí. "Věděli jsme z předešlých let, že auto na to má, a věděli jsme, že potřebujeme zrychlit my jako posádka. Netušili jsme ale, že to bude takhle vyrovnané. Zajeli jsme perfektní etapu, věděli jsme, že jsme udělali vše správné, a přijeli jsme do cíle čtvrtí s 22 sekundami ztráty. To bylo psychicky hrozné," přiznal Macík.

Tým měl pouze jeden technický problém - se spojovacími tyčemi řízení. "Auto fakt fungovalo, ale bohužel jsme narazili na limit, což byla spojovačka. V minulosti s tím nikdy problém nebyl, ale jak jsme udělali krok dopředu, tak se stalo tohle," uvedl Macík. Věří ale, že do příštího ročníku problémy odstraní. "Víme, co by to mělo být a proč se to stává. Na druhou stranu jsme nad tím nikdy předtím nepřemýšleli a nevěděli jsme, že tu tento problém je. Víme, co odstraníme a že to určitě pomůže. Do jaké míry, to se ale uvidí až při testování či závodech," řekl.

Macík uvítal, že pořadatelé pro závodníky připravili náročnou trať, a věří, že to tak bude i za rok. "Natahali ji fakt dobře. Byla náročná, ale ne nepřejetelná. Dalo se to přejet a bylo jen na nás, jak rychle pojedeme. To už oni neřešili. Dakar má být nejnáročnější soutěž, takže doufám, že u toho zůstanou. Závodníci si to až na pár výjimek chválili," dodal Macík.