Čtvrté kolo fotbalové ligy otevře slezské derby Opavy s Ostravou

Opava - Slezské derby mezi Opavou a Ostravou otevře v pátek program 4. kola první fotbalové ligy. Oba celky se v prestižním souboji pokusí napravit porážku z minulého utkání. Opava po úvodních dvou výhrách 1:0 podlehla 1:4 v Mladé Boleslavi, Baník zase prohrál 0:1 s Teplicemi a na kontě má zatím jen tři body za vítězství 2:1 v Karviné.

Opava se pokusí potvrdit dobrou formu na vlastním stadionu, kde v lize čtyřikrát za sebou zvítězila a z posledních osmi duelů prohrála jediný. Baník však doma porazila jen v jediném z posledních sedmi ligových zápasů, v minulé sezoně nad rivalem vyhrála 2:1.

"Tyhle zápasy mají pokaždé svůj náboj, nepředpokládám, že by to tentokrát mělo být jinak. Baník má svoji sílu a kvalitní tým. Poslední zápas s Teplicemi sice bodově nezvládl, ale herně byl lepší a doplatil na špatnou koncovku," řekl opavský trenér Ivan Kopecký.

"My jsme sice taky v Boleslavi prohráli a dostali čtyři branky, přesto tam byly fáze, na kterých bychom chtěli stavět i proti Baníku. Těšíme se na zápas a věříme, že body zůstanou doma," doplnil Kopecký.

Ostrava zatím bodovala jen venku po triumfu na stadionu jiného slezského rivala Karviné, doma naopak oba zápasy nového ročníku prohrála. Z posledních deseti ligových duelů Baník zvítězil jen jednou.

"Bude výborná kulisa a věřím, že i fotbal. Oba týmy budou chtít vyhrát. Opava do sezony vstoupila výborně. Teď sice dostala čtyři góly v Mladé Boleslavi, je to ale poctivé mužstvo, dovede si vytvářet brankové situace," uvedl ostravský trenér Bohumil Páník.

"Má nového útočníka Dediče na hrotu, který se dokázal střelecky v úvodu sezony prosazovat. Věřím, že my ho ale uhlídáme. Uvidíme, zda v sestavě Opavy budou hrát hráči, kteří v Boleslavi nenastoupili, těch variant mají několik," doplnil Páník.

Jelikož mezi oběma tábory fanoušků panuje velká rivalita, budou zápas tradičně provázet zvýšená bezpečnostní opatření. Utkání má výkop v pátek v 18:00.

Hlasy před páteční předehrávkou:

