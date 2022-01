Čtvrtá dávka podle izraelské studie podstatně zvyšuje ochranu proti covidu

Jeruzalém - Čtvrtá dávka vakcíny proti covidu-19 poskytuje lidem starším 60 let třikrát vyšší ochranu před vážným průběhem nemoci než tři dávky vakcíny. Informovalo o tom dnes izraelské ministerstvo zdravotnictví. Izrael začal čtvrtou dávku vakcíny Pfizer/BioNTech nabízet osobám nad 60 let začátkem ledna.

Čtvrtá dávka vakcíny, někdy označovaná jako druhá posilující, podle izraelských zjištění zároveň u lidí starších 60 let v porovnání se třemi dávkami zdvojnásobuje ochranu před nákazou.

Zjištění jsou podle izraelského ministerstva výsledkem odborné analýzy několika zdravotnických a vzdělávacích institucí, které porovnávaly osoby starší 60 let očkované čtyřmi dávkami s lidmi ve stejné věkové kategorii, kteří obdrželi třetí dávku před nejméně čtyřmi měsíci. Údaje vycházejí ze zdravotních záznamů 400.000 Izraelců, kteří dostali čtvrtou vakcínu, a 600.000, kteří dostali tři dávky. Ministerstvo v této souvislosti uvedlo, že metodika je podobná předchozím studiím, které odborníci publikovali v recenzovaném časopise New England Journal of Medicine.

Nynější zjištění budou podle ministerstva postupem času aktualizována na základě dalších dat.