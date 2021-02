Čtveřici největších bank loni klesl čistý zisk na polovinu

Praha - Čtveřice největších bank v Česku loni vydělala 31,7 miliardy Kč, což je proti předloňskému roku propad o 30,5 miliardy korun, tedy zhruba na polovinu. Vyplývá to z výsledků bank. Hlavním faktorem propadu je výrazný nárůst nákladů rizika v souvislosti s pandemií koronaviru.

"S ohledem na zhoršený makroekonomický výhled přistoupily finanční domy k masivní tvorbě rezerv. Zároveň ke slabším profitům českých peněžních ústavů přispěl propad reinvestičních výnosů z úložek u České národní banky. Centrální banka se totiž v loňském roce vydala s úroky směrem dolů," řekl ČTK analytik společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Na druhou stranu banky podle něj dokázaly generovat slušné tempo růstu svých úvěrových portfolií. V souvislosti s vakcínou by měl přijít návrat ekonomického růstu, finanční domy by tak v následujících kvartálech mohly rezervy opět rozpouštět, což by se promítlo do lepších zisků, odhadl.

Komerční bance loni klesl čistý zisk o 45,3 procenta na 8,2 miliardy korun, ČSOB o 57 procent na 8,5 miliardy korun, České spořitelně o 43,6 procenta na deset miliard korun a UniCredit Bank v ČR a na Slovensku o 50,5 procenta na pět miliard korun.

Čistý zisk největších bank v ČR v miliardách korun:

banka čistý zisk 2020 2019 2018 2017 2016 2015 ČSOB 8,5 19,7 15,8 17,5 15,1 14 Česká spořitelna 10 17,7 15,4 14,6 15,5 14,3 Komerční banka 8,2 14,9 14,8 15,3 14,1 13,1 UniCredit Bank ČR a SR 5 9,9 9,1 7,2 6 5,6

zdroj: banky

České spořitelně klesl čistý zisk o 43,6 pct. na 10 miliard korun

České spořitelně (ČS) klesl loni neauditovaný konsolidovaný čistý zisk meziročně o 43,6 procenta na deset miliard korun. Provozní zisk se snížil o 6,7 procenta na 21 miliard. ČS to dnes oznámila v tiskové zprávě. Na výsledky mělo podle banky vliv zvýšení rizikových nákladů související s nejistou ekonomickou situací kvůli pandemii covidu-19.

Čistý úrokový výnos, což je nejdůležitější složka provozních výnosů banky, se ve srovnání s rokem 2019 snížil loni o 3,8 procenta na 29,1 miliardy korun. Úrokový výnos podle ČS značně zasáhlo snižování úrokových sazeb a odklady splácení úvěrů, které loni zavedl stát kvůli koronavirové krizi. Pozitivní vliv na čisté úrokové výnosy měl podle banky nárůst klientských úvěrů a vkladů.

Bance stoupl objem klientských i podnikatelských úvěrů. Hrubý objem klientských úvěrů meziročně vzrostl o pět procent na 777 miliard korun. Úvěry pro domácnosti stouply o 6,9 procenta na 438,7 miliardy, a to hlavně díky hypotékám pro fyzické osoby, jejichž objem díky růstu o devět procent přesáhl 300 miliard. Objem úvěrů podnikatelským subjektům stoupl meziročně o 1,4 procenta na 260,7 miliardy, podle ČS hlavně kvůli nárůstu úvěrů malým a středním podnikům a veřejnému sektoru.

Vklady domácností se oproti roku 2019 zvýšily o 13,3 procenta na 804,4 miliardy korun. Vklady podniků narostly o 6,1 procenta na 232,9 miliardy, zatímco vklady veřejného sektoru klesly o 5,7 procenta na 66,6 miliardy.

Kromě úrokového výnosu klesl bance v roce 2020 i čistý výnos z poplatků a provizí, a to o 4,1 procenta na 8,2 miliardy korun. Snížil se také čistý zisk z obchodních operací o 28,6 procenta na 1,9 miliardy, což ale podle banky kompenzoval růst zisku z finančních aktiv a závazků, který dosáhl 598 milionů korun.

Celkový počet klientů skupiny ČS se k 31. prosinci 2020 dále držel přibližně na 4,5 milionu. ČS je podle počtu klientů největší bankou v Česku. Loni přibylo podle banky klientů využívajících digitální bankovnictví, a to zhruba o desetinu na 1,73 milionu. Počet vydaných aktivních platebních karet ČS se meziročně zvýšil o 2,4 procenta na téměř tři miliony kusů. Bankomatů a tzv. platbomatů, které umožňují lidem třeba provádění plateb složenek, bylo ke konci roku 2020 celkem 1825 a jejich počet se meziročně výrazněji nezměnil.

Rakouské bankovní skupině Erste, která Českou spořitelnu vlastní, loni kvůli pandemii klesl čistý zisk o 46,7 procenta na 783 milionů eur (20,6 miliardy Kč). Provozní zisk se snížil o 1,3 procenta na 2,9 miliardy eur (asi 75,4 miliardy Kč). Na valné hromadě Erste přesto navrhne vyplatit za rok 2020 dividendu 50 centů na akcii a plánuje další euro na akcii jako případnou zvláštní dividendu, uvedla skupina ve svém dnešním sdělení.