Čtveřice z bundesligy možná bude moci nastoupit ve Walesu

Ilustrační foto - Patrick Schick z Leverkusenu slaví svůj gól do sítě Mönchengladbachu.

Ilustrační foto - Patrick Schick z Leverkusenu slaví svůj gól do sítě Mönchengladbachu. ČTK/AP/Martin Meissner

Lublin (Polsko) - Čtveřice hráčů z bundesligy nakonec možná bude moci za českou fotbalovou reprezentaci nastoupit v úterním utkání kvalifikace mistrovství světa ve Walesu. Rozhodne se v pátek, kdy Německo aktualizuje koronavirová pravidla.

Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick podle původních informací měli být k dispozici jen pro dnešní úvodní zápas kvalifikace proti Estonsku, který reprezentace vyhrála 6:2. Kvůli zpřísněným opatřením proti covidu-19 v pobaltské zemi se utkání uskutečnilo na neutrální půdě v polském Lublinu.

Bundesligové kvarteto přicestovalo rovnou z Německa a po zápase se mělo vrátit zpět. Na další duely v sobotu v Praze s Belgií a v úterý v Cardiffu s Walesem už trenérovi Jaroslavu Šilhavému čtveřice neměla být k dispozici kvůli povinné karanténě po příjezdu z těchto zemí. Vedení reprezentace však nyní usiluje o to, aby kvarteto mohlo odehrát úterní závěrečný zápas z úvodního březnového bloku kvalifikace.

"Jsme v kontaktu s německými kluby. Cestu máme připravenou, ale musíme čekat na pravidelnou páteční aktualizaci pravidel německých úřadů pro cesty z a do Německa. Až poté můžeme potvrdit nebo nepotvrdit, zda hráči budou k dispozici," uvedl na tiskové konferenci v Lublinu mluvčí národního týmu Petr Šedivý.

Trenér Šilhavý věří, že kvarteto bude moci v Cardiffu využít. "Jednoznačně bych to přivítal, protože jsou to kvalitní, klíčoví hráči. Samozřejmě bych byl nejradši, kdyby byli na všechny tři zápasy, nejen na ten dnešní a poslední. Budu jen rád, když se to povede," řekl Šilhavý.