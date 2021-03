Čtveřice z bundesligy bude k dispozici až na úterní zápas ve Walesu

Praha - Přestože Německo zmírnilo cestovní omezení kvůli pandemii koronaviru, čtveřice hráčů z bundesligy za české fotbalisty ve večerním utkání kvalifikace mistrovství světa s Belgií v Edenu nenastoupí. Brankář Jiří Pavlenka, obránce Pavel Kadeřábek, záložník Vladimír Darida a útočník Patrik Schick budou k dispozici až na úterní závěrečný březnový zápas ve Walesu.

Bundesligové kvarteto původně mělo nastoupit jen ve středečním úvodním kvalifikačním utkání proti Estonsku na neutrální půdě v polském Lublinu, kam byl zápas přeložen po zpřísnění koronavirových opatření v pobaltské zemi. Čtveřice kvůli tomu, že ještě platila při návratu z Čech do Německa karanténní povinnost, nepřicestovala na začátku týdne na sraz mužstva do Prahy a připojila se až rovnou v dějišti duelu. Národní celek v Lublinu zvítězil 6:2.

Po zápase se zástupci z německé soutěže od týmu zase odpojili. Německo ale v pátek odebralo Česko z rizikových oblastí s výskytem nových mutací koronaviru a při cestách zpět už nebude vyžadovat karanténu.Vedení reprezentace se snažilo, aby čtveřice mohla na dnešní utkání do Prahy přicestovat, nakonec ale bundesligoví hráči budou moci hrát až v úterý ve Walesu. Ke změkčení cestovních opatření Německa vůči Velké Británii došlo už v minulých dnech.

"Po večerní aktualizaci opatření pro zahraniční cesty do Německa a zpátky prověřovalo vedení fotbalové reprezentace všechny možnosti přesunu svých hráčů už na dnešní kvalifikační zápas proti Belgii. Během večera intenzivně komunikovalo s kluby i příslušnými úřady v Německu a Česku a mezitím organizační tým preventivně zajistil pro bundesligové hráče cestu do Prahy, ubytování i povinné testování," řekl novinářům tiskový mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

"Nicméně dva kluby kvůli nejednoznačnému výkladu pravidla v Německu odmítly pustit své hráče na sraz reprezentace s odůvodněním, že opatření vstoupí v platnost až v neděli. A ani německé úřady nedokázaly do této doby potvrdit právní výklad, že v případě sobotního příjezdu nebudou muset tito členové národního týmu po návratu do Německa do karantény. Z těchto důvodů se čtveřice zúčastní až úterního zápasu ve Walesu, což aktuální německá opatření dovolují," konstatoval Šedivý a dodal, že toto řešení už má reprezentace s kluby několik dnů schválené a cestu připravenou.