ČTÚ prodlouží operátorům příděl frekvencí v pásmu 2100 MHz na dalších 20 let

Praha - Český telekomunikační úřad prodlouží mobilním operátorům na dalších 20 let příděl frekvencí v pásmu 2100 MHz, které do letoška využívali pro sítě 3G. Podmínkou ale bude provoz nejstarších sítí GSM minimálně do roku 2028, pokud podíl všech uživatelů využívajících tuto technologii neklesne dříve pod pět procent. Úřad zatím vydal nový příděl operátorovi O2, příděly T-Mobilu a Vodafonu by měly následovat. ČTÚ to dnes oznámil v tiskové zprávě.

"Jednání byla složitá a náš přístup se nebojím označit za inovativní. Tímto děkujeme O2 za to, že jsme došli ke shodě, která bude ke prospěchu zejména seniorů a sociálně slabších,“ uvedla předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.

Pásmo 2100 MHz chtějí firmy využívat pro rychlé mobilní sítě LTE a 5G. "Je v našem zájmu držet co nejatraktivnější možné spektrum, které nám umožní další budování rychlé a kvalitní 5G sítě. Chápeme ovšem i potřebnost starší 2G sítě vhodné pro základní telefony, kterou jsme připraveni i nadále provozovat stejně kvalitně jako doposud," řekl člen představenstva O2 Václav Zakouřil.

Všechny příděly byly a nadále jsou v souladu s evropskou legislativou technologicky neutrální, což jejich držitelům umožňuje inovaci technologií využívaných pro poskytování služeb. Nové příděly jsou nabídnuty jejich současným držitelům za cenu stanovenou znaleckým posudkem, který respektuje jak dobu platnosti, tak i náklady nezbytné vynaložit za splnění případných nově uložených podmínek.

Licence na kmitočty v pásmu 2100 získali v roce 2001 tehdejší operátoři EuroTel a Radiomobil, dnes O2 a T-Mobile, v aukci za celkem 7,4 miliardy korun. Oskar Mobil, dnešní Vodafone, frekvence získal v roce 2005 za dvě miliardy Kč.