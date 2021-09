ČTÚ: Po roce 2030 by se mohlo omezit pozemní TV vysílání. Ubudou frekvence.

Praha - Pozemní televizní vysílání by se mohlo po roce 2030 výrazně omezit. Stát by mohl nabídnout televizní frekvence 600 MHz pro internetové sítě. Na konferenci Digimedia 2021 to uvedla předsedkyně ČTÚ Hana Továrková.

Na frekvencích 600 MHz v současnosti běží velká část digitálních multiplexů. Přešly na ně poté, co stát vyhradil frekvenční pásmo 700 MHz pro mobilní sítě 5G. O budoucnosti pásma by se mělo rozhodovat na Světové radiokomunikační konferenci, která se uskuteční v roce 2023.

Podle Továrkové je Česko v Evropě s vysokým podílem příjmu signálu z pozemních vysílačů unikát. Terestrický bezplatný příjem využívá 55 procent domácností, v jiných zemích jsou to jednotky procent. Ekonomicky je podle ní nerentabilní provozovat vedle sebe pozemní vysílání a šíření televize po internetu.

"Jsem přesvědčena, že budeme přecházet na modernější způsob příjmu. Měli bychom podporovat vytvoření robustní internetové sítě pro šíření televize a terestrika by mohla být využita pro dokrývání některých oblastí," uvedla Továrková s tím, že diskuse o strategii státu v této oblasti a pozici ČR pro mezinárodní konferenci proběhne až po volbách. Dodala také, že není žádná jistota, že úřad prodlouží vysílací licence, které skončí v roce 2030.

Podle generálního ředitele Českých Radiokomunikací Víta Vážana je pozemní vysílání pro diváky jediným způsobem bezplatného příjmu televize. "Doufáme, že dojde k diskusi. Nemyslíme si, že by pozemní platforma měla po roce 2030 umřít," dodal. ČRa jsou dominantním provozovatelem televizních vysílačů.

V budoucnu bude podle generálního ředitele ČT Petra Dvořáka záležet na mediální legislativě, kde v té současné je prioritou terestrický příjem vysílání prostřednictvím TV přijímačů. Z koncesionářských poplatků za TV přijímač je pak financovaná Česká televize.