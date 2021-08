ČTÚ: Do tendru na poštovní licenci se vedle České pošty přihlásí další firmy

Praha - Český telekomunikační úřad očekává, že se do výběrového řízení na držitele nové poštovní licence platné od roku 2023 vedle České pošty přihlásí i další firmy. Zájem má První novinová služba (PNS) a Zásilkovna. Tendr chce vypsat do konce roku. Na konferenci Information Security Summit to dnes uvedla předsedkyně úřadu Hana Továrková.

Podle Továrkové v současnosti běží přezkum poštovního trhu, který by měl skončit v říjnu. Na jeho základě úřad stanová podmínky pro nového držitele poštovní licence pro dalších pět let, například jaké základní služby bude muset po celém Česku nebo jeho části zajišťovat. V současnosti probíhá změna evropského regulačního rámce pro poštovní trh, která se následně dotkne i toho českého. Obecně by se na něj mělo nahlížet podobně jako na trh telekomunikační.

Česká pošta, která každoročně inkasuje od státu za základní služby až 1,5 miliardy korun, se podle Továrkové musí modernizovat, aby v nových podmínkách obstála, jinak zanikne. Na českém trhu v současnosti působí 26 firem poskytujících poštovní služby.

PNS je největší distributor tisku a po koupi společnosti Mediaservis a Grosso i alternativním doručovatelem adresných i neadresných zásilek. Zásilkovna provozuje síť 5000 výdejních míst po celé ČR, zajišťuje doručování balíků z e-shopů i posílání zásilek mezi lidmi. Letos očekává 70 milionů přepravených zásilek.

Česká pošta provozuje 3200 poboček a zaměstnává kolem 27.000 lidí. Nedávno ohlásila, že se do tří let rozdělí na podnik provozující pobočky a poskytovatele komerčních doručovacích služeb. Loni firma prohloubila ztrátu o jednu miliardu korun na téměř 1,4 miliardy Kč.