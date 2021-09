ČTÚ chystá kvůli omezené konkurenci regulaci trhu mobilních dat

Praha - Český telekomunikační úřad se chystá příští rok regulovat trh mobilních dat, protože na něm shledal omezenou konkurenci. Hodlá proto O2, T-Mobilu a Vodafonu uložit povinnost umožnit přístup k jejich velkoobchodním mobilním službám virtuálním operátorům za regulovanou cenu. Uvedli to zástupci ČTÚ na dotaz ČTK.

Regulace by platila po notifikaci Evropskou komisí. Ta by měla být hotová do poloviny příštího roku.

"ČTÚ shledal trh velkoobchodního přístupu k mobilním službám vhodný k ex ante regulaci a nalezl podniky se společnou významnou tržní silou. Dokončená analýza obsahuje i návrh nápravných opatření. K dnešnímu dni a ani ve střednědobém výhledu následujících pět let nelze bez regulačního zásahu očekávat zásadní změnu v míře efektivní hospodářské soutěže," uvedla Tereza Meravá za tiskové oddělení ČTÚ.

Regulovaná velkoobchodní cena mobilních dat má virtuálním operátorům umožnit replikovat nabídky mobilních síťových operátorů a soutěžit s nimi na trhu.