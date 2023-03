ČTÚ chce navrhnout vládě snížení počtu poštovních poboček o 300 na 2900

Praha - Český telekomunikační úřad chce navrhnout vládě snížení počtu poboček České pošty ze stávajících 3200 o 300 na 2900. Redukce by se měla týkat obcí nad 2500 obyvatel, a naopak by se neměla dotknout venkovských oblastí. Důvodem je klesající zájem o základní poštovní služby, který ještě urychlila pandemie koronaviru, a s tím spojená ztrátovost pobočkové sítě. Vyplývá to z návrhu, který úřad odeslal do meziresortního připomínkového řízení. Minimální počet poboček stanovuje vláda svým nařízením.

Návrh vychází z přezkumu trhu, který regulátor provedl v roce 2021. Z něj vyplynulo, že kvůli pokračující digitalizaci dále klesá objem listovních zásilek a zároveň pandemie zapříčinila prudký rozvoj elektronického obchodu a s tím i nové formy doručování, například do samoobslužných výdejních boxů. Na trhu se začali ve zvýšené intenzitě prosazovat alternativní provozovatelé poštovních služeb a přicházeli s nabídkou komerčních služeb, které lépe odpovídaly změněným požadavkům uživatelů.

Zrušení 300 poboček bude podle návrhu znamenat snížení čistých nákladů na poskytování základních služeb, které pošta každoročně po státu požaduje. Náklady pošta pravidelně vyčísluje na zhruba 1,8 miliardy korun, od státu ale může podle zákona dostat maximálně 1,5 miliardy.

Podle mluvčího pošty Matyáše Vitíka je ztrátovost poboček daná skutečností, že kapacita a rozsah poštovní infrastruktury, které odpovídají parametrům platné legislativy, neodpovídají poptávce po službách, které Česká pošta poskytuje povinně podle zákona. Jde o doručování dopisů, výplatu poukázek a podobně. Tyto produkty v posledních letech zejména vlivem digitalizace, covidu a jiných legislativních změn, například zákonem DEPO, extrémně klesají. Konkrétně o 40 procent za poslední čtyři roky. Počet transakcí na všech poštách byl v roce 2018 celkem 215 milionů, loni to bylo 147 milionů.

"Řešení jsou dvě. Buď se vynaloží dodatečné finanční zdroje, nebo se kapacita přizpůsobí potřebám. A ČTÚ spolu s Českou poštou zvolil druhý způsob, který nadále zajistí dostatečnou dostupnost služeb v komfortní kvalitě i za sníženého počtu poboček," uvedl Vitík.

Pošta je podle Vitíka schopna zajistit dostupnost poštovních služeb i při sníženém počtu poboček. "Platí, že případné rušení poboček se nedotkne malých měst, venkova a obcí, kde je v současné době v provozu jedna pošta. Možné rušení poboček by mělo dopad do počtu zaměstnanců České pošty," dodal. Z 3200 nyní provozovaných poboček je 800 pošt Partner, které obsluhují obce nebo soukromníci. Těch by se případné rušení nedotklo.

V posledních letech Česká pošta hospodaří v červených číslech. Předloni snížila ztrátu o polovinu na 681 milionů korun. V předchozím roce vykázala propad 1,37 miliardy korun.