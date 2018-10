V pražské ulici Na Příkopě byla 30. září 2018 v podvečer instalována výstava fotografií ČTK ke 100. výročí vzniku republiky nazvaná Okamžiky 100letí. Potrvá do 31. října.

V pražské ulici Na Příkopě byla 30. září 2018 v podvečer instalována výstava fotografií ČTK ke 100. výročí vzniku republiky nazvaná Okamžiky 100letí. Potrvá do 31. října. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Mozaiku významných událostí, které formovaly Československo od jeho vzniku, ale i banálních každodenností, jež patří k životu, ukazuje výstava Okamžiky století v Praze Na Příkopě. K oslavám 100. výročí založení republiky se jí připojuje Česká tisková kancelář (ČTK), která svou stovku oslaví na den přesně jako někdejší stát Čechů a Slováků. Výstavu již po premiéře na jaře v Praze viděli lidé v šesti městech. ČTK si své výročí připomíná celý rok.

"Slavíme výročí v jiné dny, nechceme republice překážet," řekl dnes na tiskové konferenci generální ředitel ČTK Jiří Majstr. Dodal, že agentura pořádá tiskové konference výjimečně, od té poslední uplynulo 15, možná 20 let. "ČTK má události popisovat, uchovávat, ale nemá dějiny tvořit. Toto pravidlo občas má výjimky," řekl. Připomněl statečné předchůdce dnešních reportérů, kteří 21. srpna 1968 odmítli vyslat do servisu text, který měl ospravedlňovat invazi vojsk Varšavské smlouvy, a tehdejší Sovětský svaz musel hledat jinou cestu.

Výstava Okamžiky století potrvá v centru Prahy do konce října a nabízí 163 snímků ze sedmimilionového fotoarchivu ČTK. Výstavu rámují dva panely po jednom snímku, ten z roku 1918 ukazuje návrat Tomáše Garrigua Masaryka z exilu a letošní snímek úspěch Ester Ledecké na zimní olympiádě. Každý ze tří desítek panelů ukazuje několik snímků, mnohdy i kuriózně nesourodých, reprezentujících danou dobu pohledem na sportovce, umělce, politiky i běžný život.

ČTK připravila na 17. listopad den otevřených dveří, kdy chce veřejnosti představit svoji současnou práci i to, jak zpravodajství vznikalo a jaká technika při tom reportérům pomáhala v uplynulých sto letech. Šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková dnes uvedla, že zpravodajství je živý organismus, který se vyvíjí nejen podle situace, ale také podle potřeb klientů a odhadů agentury do budoucnosti. "Platit bude vždycky ale potřeba stručného a hutného textu, plná multimedialita a zasazování zpravodajství do relevantních souvislostí," řekla. ČTK v současné době vydává 170.000 zpráv a headlinů ročně, což je denně 465 kusů včetně víkendů a svátků. Fotografií z vlastní produkce vydává agentura denně přes 300, zhruba další tisícovka fotoaktualit pochází denně z produkce agentury AP, jíž je ČTK výhradním distributorem na českém trhu.

ČTK již téměř dvě desítky let vydává také audiozáznamy ze zpravodajských akcí a z rozhovorů. Těch vychází ročně kolem 10.000. Videoprodukce ČTK čítala loni kolem 1600 záznamů, nabídka se v závislosti na požadavcích klientů podle Markové pozměňuje. Od letošního ledna ČTK nabízí službu videostream, tedy přímé přenosy různých akcí. Loni jich ve zkušebním provozu nabídla 130, letos tohoto čísla dosáhla už v září, průměrně nabízí tři až čtyři přenosy týdně a zájem o ně zejména mezi internetovými vydavateli nadále stoupá, uvedla šéfredaktorka. ČTK od jara nabízí i komerční videostream.