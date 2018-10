Praha - Sté výročí svého založení si ve čtvrtek večer v pražském paláci Žofín připomněla národní zpravodajská agentura ČTK. Na recepci k oslavě jejího výročí dorazilo na 700 hostů.

"ČTK je možná jediná z dosud existujících institucí, která byla založena ve stejný den jako Československá republika. Jsme na to pochopitelně velice hrdí. A je tedy pro nás přirozené připomínat si 100. narozeniny ČTK a Československa společně," uvedl generální ředitel České tiskové kanceláře Jiří Majstr.

"Když firma funguje deset let, je to známka úspěchu. Když funguje sto let, je to něco neskutečného. Svět se v minulých sto letech nesmírně změnil a s ním i novinářské řemeslo. ČTK dokazuje i nyní, že je stále odhodlaná a houževnatá," podotkl Tony Gillies, šéfredaktor australské společnosti Australian Associated Press (AAP) a člen výboru mezinárodní sítě zpravodajských agentur MINDS International, kam patří i ČTK.

"ČTK pracuje na stejných principech už sto let. Na informace ČTK se můžeme spolehnout. Přeji jí dalších šťastných sto let," poznamenal Václav Pačes, někdejší předseda Akademie věd ČR a vnuk jednoho z bývalých ředitelů ČTK Emila Čermáka.

Dějiny ČTK, která vznikla stejně jako Československá republika 28. října 1918, jsou po celou dobu úzce spojeny s historií státu. Až do začátku 90. let minulého století byla státní agenturou, od vzniku ČR v roce 1993 je ČTK ze zákona institucí veřejnoprávní. Chová se ale jako běžná obchodní společnost, od státu nepobírá žádné dotace a provoz financuje prodejem zpravodajství.

ČTK má nyní 250 zaměstnanců, z nichž je zhruba 70 procent redaktorů. V loňském roce činily její tržby 247 milionů korun a hospodařila se ziskem 8,7 milionu korun. Zákon o ČTK jako smysl fungování agentury nestanoví dosahování zisku, ale veřejnou službu definovanou zákonem. Více než šesti stovkám klientů poskytuje ČTK textové zprávy, fotografie, audio, grafiku, video a nejnověji také živé videopřenosy. Každý den vydá v průměru 465 zpráv, přes 300 fotografií z vlastní produkce a asi tisícovku fotografií z produkce agentury AP, jejímž je výhradním distributorem na českém trhu.

ČTK u příležitosti stých narozenin a k oslavám 100. výročí založení republiky letos připravila mimo jiné výstavu fotografií nazvanou Okamžiky století, která putovala po českých a moravských městech. Vidět ji mohli například lidé v Brně, Ostravě, Plzni, Českých Budějovicích, Hradci Králové a aktuálně je instalována v Praze v ulici Na Příkopě. Výstava nabízí 163 snímků ze sedmimilionového fotoarchivu ČTK. Prezentuje mozaiku významných událostí, jež formovaly Československo od jeho vzniku, ale i banálních každodenností, které patří k životu.

Na 17. listopadu ČTK připravila Den otevřených dveří. Veřejnost se tak bude moci vůbec poprvé podívat, jak vzniká zpravodajství, jak se tvořilo dříve a jaká technika při tom reportérům v uplynulých sto letech pomáhala.