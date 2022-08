ČTK otevřela v Uherském Hradišti výstavu připomínající česko-slovenské okamžiky

Uherské Hradiště - Důležité i méně známé momenty ze společné historie Čechů a Slováků, ale například i okamžiky z rozpadu československého státu zachycuje venkovní výstava fotografií s názvem Česko/slovenské okamžiky, kterou dnes na Letní filmové škole v Uherském Hradišti poprvé představila Česká tisková kancelář (ČTK). Venkovní expozice, která dokumentuje i vzájemné vztahy obou národů v posledních 30 letech, nabízí divákům bezmála 130 snímků. Většina z nich pochází z fotografického archivu národní tiskové agentury. V Uherském Hradišti bude k vidění do konce září, poté se vydá do dalších českých a moravských měst.

"Náš archiv je poměrně unikátní. Obrazová kronika dějin našeho státu začíná zhruba s jeho vznikem a z toho předdigitálního období je tam více než pět milionů okének, které nám zanechali naši předchůdci a o které pečujeme. Je to záležitost, která není ani jednoduchá, ani rychlá a nejde ani moc vidět. To, že děláme zpravodajství, se více méně ví, ale to, že pečujeme o takový unikátní archív, tak známo není," uvedl dnes na vernisáži generální ředitel ČTK Jiří Majstr.

Podle šéfredaktorky zpravodajství ČTK Radky Matesové Markové se téma letošní výstavy nabízelo samo, a to vzhledem k letošnímu 30. výročí rozpadu Československa. "Naší ambicí není odvyprávět do detailu dějiny Československa a jeho rozdělení. Chceme prostřednictvím zpravodajských fotografií ukázat, co nás spojovalo, ale také rozdělovalo. A to nejen na úrovni politické - nechybějí zde snímky z běžného života, kultury či sportu," uvedla za autorský tým šéfredaktorka.

Pro výstavu její autoři vybírali snímky zejména z archivu ČTK, na výstavě jsou však k vidění i snímky z produkce Československé tiskové kanceláře, které před 30 lety při dělení Československa připadly nově vzniklé slovenské agentuře TASR. "Jsme za to rádi, podle nás fotografie z TASRu výrazně oživily náš, byť bohatý a skvělý, nicméně po té československé stránce ne úplný archiv," doplnila šéfredaktorka. Výstavu doplňují podle šéfredaktora Fotobanky ČTK Petra Mlcha i snímky z databáze fotobanky Profimedia, kterou ČTK koupila v červenci 2021. Je to tak podle Mlcha první pilotní výstava, na které se podílely všechny fotobanky, které jsou k dispozici v Česku a na Slovensku.

Zachytit příběh dvou národů i jejich někdy nejednoduchého soužití na 38 výstavních plochách nebylo podle autorů snadné, výstava vznikala půl roku. Koncept je postaven tak, aby nešlo jen o politiku - návštěvníci si tak při procházce výstavou mohou připomenout i okamžiky z kultury či ze sportu, kde se ze spoluhráčů stali soupeři. Expozici doprovázejí texty Pavla Lukáše z dokumentační redakce ČTK, ve kterých tyto okamžiky výstižně popsal. Předehrou k výstavě byla dnešní debata o vztazích Čechů a Slováků publicisty Martina M. Šimečky a zpravodaje Českého rozhlasu Ľubomíra Smatany s názvem Ani spolu, ani bez sebe.

Výstava, která má na Palackého náměstí premiéru během Letní filmové školy, je v pořadí pátou putovní výstavou ČTK s "okamžiky" v názvu. V roce 2018 připravila národní tisková agentura ke stému výročí založení Československa a ČTK expozici Okamžiky století, po nich následovaly Okamžiky sametové revoluce, Nežádoucí okamžiky a Olympijské okamžiky, které jsou ještě do konce letošního srpna k vidění v Praze 13 u sídla společnosti Czech Photo Center.

