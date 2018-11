Redakční sál ČTK v třetím patře budovy v Opletalově ulici. V polovině roku 2013 byla do prostor redakčního sálu slovní redakce zaintegrovaná fotosměna a fotoreportéři, kteří do té doby měli samostatný sál ve stejném patře budovy.

Redakční sál ČTK v třetím patře budovy v Opletalově ulici. V polovině roku 2013 byla do prostor redakčního sálu slovní redakce zaintegrovaná fotosměna a fotoreportéři, kteří do té doby měli samostatný sál ve stejném patře budovy. ČTK/Doležal Michal

Praha - Dálnopisy, psací stroje, historické fotoaparáty, ale i nejmodernější zpravodajskou techniku - to všechno mohou vidět návštěvníci, kteří se dnes vypraví do sídla České tiskové kanceláře. V pražské Opletalově ulici pro ně národní zpravodajská agentura připravila den otevřených dveří. Veřejnost se tak může poprvé ve stoleté historii ČTK podívat do míst, na nichž vzniká zpravodajství, které využívají média nejen v České republice. Dveře ČTK se pro návštěvníky otevřely v 09:00 a poslední hosté mohou přijít v 15:30.

"Chceme ukázat veřejnosti, jak agentura pracovala dříve a nyní, jaká technika k tomu zpravodajům sloužila, jak vypadá náš newsroom, jak se zpravodajství tvoří," uvedla šéfredaktorka ČTK Radka Matesová Marková. "Každých deset minut si průvodce, což bude vždy jeden z vedoucích pracovníků agentury, vezme skupinku návštěvníků a provede je," dodala.

Česká tisková kancelář vznikla stejně jako Československá republika 28. října 1918. Sté výročí si agentura připomíná celý rok. Kromě dnešního dne otevřených dveří připravila pro veřejnost například výstavu fotografií Okamžiky století. Na ní prostřednictvím 163 snímků ze svého více než sedmimilionového archivu připomněla události stoleté historie republiky. Výstava putovala po českých a moravských městech a aktuálně je k vidění v Šumperku.

ČTK má 250 zaměstnanců, z nichž je asi 180 redaktorů. Od roku 1993 je veřejnoprávní institucí majetkově i hospodářsky oddělenou od státu. ČTK není financována ze státního rozpočtu ani koncesionářských poplatků a veškeré náklady hradí z prodeje zpravodajství.

Loni měla ČTK tržby 247 milionů korun a hospodařila se ziskem 8,7 milionu. Zákon o ČTK jako smysl fungování agentury nestanoví dosahování zisku, ale veřejnou službu. Více než šesti stovkám klientů ČTK poskytuje textové zprávy, fotografie, audio, grafiku, video a nejnověji i živé videopřenosy. Každý den vydá na 500 zpráv, přes 300 fotografií z vlastní produkce a asi tisícovku fotografií ze světa.