Čtením Dostojevského lze pochopit iracionální ruskou duši, říká překladatel

Praha - Čtením děl spisovatele Fjodora Michajloviče Dostojevského, od jehož narození dnes uplynulo 200 let, mohou lidé porozumět současnému Rusku. Mají-li pochopit cosi iracionálního v ruské duši, je pro ně Dostojevskij ideálním průvodcem touto iracionalitou. ČTK to řekl komentátor Českého rozhlasu Plus a překladatel z ruštiny Libor Dvořák.

Komentátor Českého rozhlasu Plus a překladatel z ruštiny, který se dlouhodobě zaměřuje na Rusko a postsovětské regiony, je autorem loňského překladu románu Idiot.

Podle šéfredaktora Odeonu Jindřicha Jůzla je ruská klasika stále mezi čtenáři oblíbená. "Libor Dvořák přeložil pro Odeon roku 2013 Bratry Karamazovovy. Jeho další metou byl Dostojevského Idiot, kterého překládal více než rok," sdělil.

V knihkupectvích jsou i nová vydání Dostojevského knih. Letos vyšly například romány Běsi (nakladatelství Leda) a Bílé noci (Alpress), nakladatelství Rybka chystá nové vydání Bratrů Karamazovových.

Podle účastníků dnešního semináře konaného v pražském Klementinu autor žijící v 19. století ve svých knihách jako Zločin a trest, Idiot nebo Bratři Karamazovovi řeší bolestivé otázky i současného světa.

"Svou tvorbou (Dostojevskij) navazoval na velká témata epochy evropského kritického realismu, která jsou, i když v jiných podmínkách, aktuální dodnes: na problematiku postavení ženy a dítěte ve společnosti, sociálních, rodinných a generačních vztahů jako výrazu kontinuity a diskontinuity historického vývoje, urbanizace života a z ní vyplývajícího pocitu odtrženosti od kořenů, zhoubné moci peněz, zločinu a trestu, prostituce, alkoholismu, gamblerství a podobně," uvedla Radka Hříbková z katedry rusistiky a lingvodidaktiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve své přednášce Proč stále čteme Dostojevského?

Připomněla i některé jeho problematické postoje - například jistou míru antisemitismu, nesnášenlivost vůči Polákům a katolicismu, mesiášství a moralizování. Hříbková citovala také hudebníka Michaela Kocába, který v jednom z rozhovorů před pěti lety řekl: "Přečetl jsem jeho kompletní dílo a ani v jedné knize jsem se nezklamal. Mimo to jsem se dozvěděl, že i Masaryk prohlásil, že když vezmeme úhrnem veškerou uměleckou tvorbu včetně hudby a výtvarného umění, tak Bratři Karamazovovi jsou vrchol všeho. Já si to myslím taky."

Výročí narození vrcholného představitele ruského realismu a předchůdce moderní psychologické prózy tento měsíc připomíná také rozhlasový pořad Českého rozhlasu s názvem Měsíc s Dostojevským na Vltavě.

Dostojevskij se narodil 11. listopadu 1821 v Moskvě a zemřel 9. února 1881 v Petrohradě. Ve svých dílech psychologicky rozebíral zločince, revolucionáře, prostitutky a lidi s duševními poruchami.