ČT: Zájem o očkování stoupá, podle průzkumu ho chce 58 pct lidí

Praha - Očkovat proti nemoci covid-19 by se nechalo 58 procent lidí, a to hlavně kvůli strachu o zdraví nejbližších. Ukázal to průzkum agentury STEM/MARK pro Českou televizi. Zhruba čtvrtina oslovených by si vakcínu aplikovat nenechala většinou proto, že jí nedůvěřuje. Procento respondentů už injekci dostalo. Zastánců očkování podle ČT přibylo.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) vyšší zájem označil za dobrou změnu. "Je to změna k lepšímu. Blížíme se minimu 60 procent. Chtěl bych, abychom se dostali k číslu kolem 70 procent," řekl ministr ČT.

Vakcínu považují za vhodné řešení epidemie covidu-19 dvě třetiny dotázaných, opačný názor vyslovilo 22 procent respondentů. Každý šestý dotazovaný by vakcinaci zavedl jako povinnou. Tři z pěti účastníků výzkumu by byli ochotni se na očkování aspoň z části finančně podílet. Celou vakcínu by si zaplatilo 18 procent dotázaných. Dvě pětiny respondentů požadují, aby vakcína byla zdarma, uvedla ČT.

Přístup kabinetu k očkování vnímá podle výsledků průzkumu pozitivně čtvrtina oslovených lidí, naopak negativně ho hodnotí skoro polovina respondentů.

Dvě třetiny dotazovaných také uvedly, že se setkaly s dezinformacemi ohledně očkování. Pětina je nezaregistrovala a pětina je nedokáže poznat. Většina si myslí, že se státu nedaří dezinformace vyvracet.

Průzkum agentura STEM/MARK pro Českou televizi provedla mezi 16. a 19. lednem. Účastnilo se ho 1011 respondentů.